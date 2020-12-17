MLB／勒梅休的抉擇舉足輕重 洋基總管：影響我休賽季操作

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在媒體前坦承，勒梅休（DJ LeMahieu）的去留將會對洋基球團的休賽季操作造成重大影響。

凱許曼表示：「沒錯，我們擁有一支非常有競爭力的爭冠球隊，而勒梅休是其中至關重要的一塊拼圖。」、「我們現階段不會讓腳趾沾上其他水（意即與其他自由球員詢價），來確保勒梅休理解我們的誠意，直到他與我們簽約為止。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在媒體前坦承，勒梅休（DJ LeMahieu）的去留將會對洋基球團的休賽季操作造成重大影響。 歐新社

針對與勒梅休的談約進度，「我覺得談話到目前都還不錯，事實上已經有好幾支球隊向我們提出交易申請，而這些內容我都毫不保留地向勒梅休分享，我讓他知道他對我們多重要，他的抉擇對洋基隊舉足輕重。」

32歲的勒梅休自加盟洋基以來就成為隊上產值最高的球員，在2020賽季甚至入圍美聯MVP決選名單，.364的打擊率讓他成為MLB史上第一位在兩個聯盟都拿下打擊王的球員。

然而先前傳出他與洋基協商不順，雙方價碼差額高達2500萬美元。