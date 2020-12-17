快訊

先進國家之恥？百萬學童挨餓 聯合國兒福首次救濟英國

陰轉陽！莫斯科芭蕾舞團再增4人確診 所有團員須居家隔離

MLB／勒梅休的抉擇舉足輕重 洋基總管：影響我休賽季操作

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基把留下勒梅休視為首要之務。 歐新社
洋基把留下勒梅休視為首要之務。 歐新社

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在媒體前坦承，勒梅休（DJ LeMahieu）的去留將會對洋基球團的休賽季操作造成重大影響。

凱許曼表示：「沒錯，我們擁有一支非常有競爭力的爭冠球隊，而勒梅休是其中至關重要的一塊拼圖。」、「我們現階段不會讓腳趾沾上其他水（意即與其他自由球員詢價），來確保勒梅休理解我們的誠意，直到他與我們簽約為止。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在媒體前坦承，勒梅休（DJ LeMahieu）的去留將會對洋基球團的休賽季操作造成重大影響。 歐新社
洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在媒體前坦承，勒梅休（DJ LeMahieu）的去留將會對洋基球團的休賽季操作造成重大影響。 歐新社

針對與勒梅休的談約進度，「我覺得談話到目前都還不錯，事實上已經有好幾支球隊向我們提出交易申請，而這些內容我都毫不保留地向勒梅休分享，我讓他知道他對我們多重要，他的抉擇對洋基隊舉足輕重。」

32歲的勒梅休自加盟洋基以來就成為隊上產值最高的球員，在2020賽季甚至入圍美聯MVP決選名單，.364的打擊率讓他成為MLB史上第一位在兩個聯盟都拿下打擊王的球員。

然而先前傳出他與洋基協商不順，雙方價碼差額高達2500萬美元。

競爭力

相關新聞

兩屆冠軍總管入主費城人 恐也難幫哈波圓冠軍夢

2019年2月，費城費城人大張旗鼓地迎來大聯盟一線頂尖球星哈波（Bryce Harper）。他們砸下13年三億3000萬美金的巨約，才好不容易獲得這名世代級球員的加盟，期待他能搭配上球隊已經經營多年的

MLB／勒梅休的抉擇舉足輕重 洋基總管：影響我休賽季操作

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在媒體前坦承，勒梅休（DJ LeMahieu）的去留將會對洋基球團的休賽季操作造成重大影響。 凱許曼表示：「沒錯，我們擁有一支非常有競爭力的爭冠球隊，

MLB／遲了一世紀的肯定 大聯盟承認「黑人聯盟」成績

美國職棒大聯盟（MLB）今天表示，大聯盟將修正「長期缺失」，給予1920-1948年的「黑人聯盟」（Negro Leag...

MLB／G6該不該換下史奈爾？ 光芒教頭：我還在想

2020賽季世界大賽第六場，光芒教頭凱許（Kevin Cash）選擇提早讓陣中先發投手史奈爾（Blake Snell）提早下場，造成道奇隊打下致勝分最終獲得勝利，這個調度引發各界球迷爭論：現代數據派是

MLB／亞瑞納多和史托瑞能待多久？ 洛磯教頭四兩撥千斤

洛磯隊總教練布萊克（Bud Black）先前在視訊訪談中表示，他早已看慣隊上雙星亞瑞納多（Nolan Arenado）與史托瑞（Trevor Story）滿天飛的交易傳聞。 布萊克表示：「在休賽

MLB／隊上僅兩人揮得到球 國民總管：我要找大棒子

國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）在媒體上表示，現在的首要任務是在自由市場尋找強打球員，支援隊上以透納（Trea Turner）、索托（Juan Soto）為首的中心棒次。 瑞佐表示：「毫無

MLB／2021球季再度縮水？ 勞資爭議恐重現

大聯盟今年球季經過勞資攻防，好不容易定調以「縮水」方式開打，但新冠肺炎疫情未減，球團提案以全員接種疫苗為前提，明年球季延...

MLB／沒打球就積極改造身材 波西下季仍是巨人主戰捕手

飽受傷勢困擾的巨人鐵捕波西(Buster Posey)近兩年表現有些黯淡，今年又因新冠肺炎宣布退賽，也讓外界好奇下賽季波西在陣中的定位，而今(16)日巨人總教練凱普勒(Gabe Kepler)證實，明

MLB／拿布萊恩補瑞登位置？ 國民總管：沒這回事！

小熊三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年來飽受交易傳聞，而上賽季失去瑞登(Anthony Rendon)的國民，也傳出將是布萊恩的下家之一，而今(16)日國民總管瑞佐(Mike Rizzo)受訪

MLB／談約價差過大陷僵局 洋基教頭向勒梅休喊話

自從洋基宣布簽回勒梅休(DJ LeMahieu)為休賽季首要目標後，傳出雙方並未達成共識而陷入談判僵局，今(16)日洋基總教練布恩(Aaron Boone)也喊話，盼勒梅休重新披上條紋球衣。 201

MLB／交易狂總管出手了！ 水手向遊騎兵換來終結者

美聯西區墊底的遊騎兵季後持續進行大拍賣，今(16)日再度送出牛棚投手蒙特洛(Rafael Montero)到水手，換得17歲小將科尼爾(Jose Corniell)。 雷克勒(Jose Lecler

MLB／球團醞釀明年球季縮水 遭球員工會反對

大聯盟球團老闆希望球員在春訓前先接種新冠肺炎疫苗，在此前提下，2021年球季勢必縮水，可能延至5月開打、打140場，不過...

熱門新聞

籃網全員出擊 勇士開幕戰恐吞下慘敗？

PLG／證實球員譚傑龍私密影片被散播 夢想家：遭盜錄

NBA／右手第五掌骨撕裂性骨折 海瓦德列每日觀察名單

NBA／成阿舍乾麵代言人 羅賓森親自到好市多掃貨捐贈

NBA／新球季再拚助攻王 詹皇：責無旁貸

NBA／推特瘋傳哈登發福照 網虧：把脫衣舞孃給吃了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。