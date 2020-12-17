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MLB／遲了一世紀的肯定 大聯盟承認「黑人聯盟」成績
美國職棒大聯盟（MLB）今天表示，大聯盟將修正「長期缺失」，給予1920-1948年的「黑人聯盟」（Negro Leagues）「大聯盟」地位。
1920年，黑人球員因種族歧視和種族隔離法被排除在大聯盟比賽之外，而自創「黑人聯盟」，這個聯盟正式創立一世紀後，紀錄和數據終將合併到大聯盟史中。
密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）黑人聯盟棒球博物館（Negro Leagues Baseball Museum）主席肯德瑞克（Bob Kendrick）說：「在全球棒球迷心目中，這是對那些曾被大聯盟排除、有遠見和膽識創立自有聯盟、協助棒球及我國改變者的歷史肯定。」
大聯盟正和艾里亞斯運動統計機構（Elias SportsBureau）合作，評估此舉「對數據和紀錄的衍生影響」。
肯德瑞克表示：「一直以來有這麼多的黑人聯盟球員，他們從沒期望（大聯盟）肯定他們，但為了球迷以及歷史著想，這很重要，這真的很重要。」
1920至1948年有大約3400名球員在7個黑人聯盟比賽，但白人球員卻長期不願給他們公平的肯定，直到傑基羅賓遜（Jackie Robinson）1945年成為大聯盟名單中的第一位非裔球員之後。
大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）表示：「所有熱愛棒球的我們都知道，黑人聯盟在不平等的背景下，誕生了棒球界許多一流球員、新觀念與成就。」
「現在我們很感激，能將黑人聯盟的球員放在屬於他們的地方，成為大聯盟正式歷史紀錄的一員。」
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