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MLB／G6該不該換下史奈爾？ 光芒教頭：我還在想

聯合新聞網 / 綜合報導
世界大賽第六戰到底該不該讓先發投手史奈爾（Blake Snell）提早下場，光芒教頭凱許（Kevin Cash）到現在還在想這決定是否正確。 歐新社
世界大賽第六戰到底該不該讓先發投手史奈爾（Blake Snell）提早下場，光芒教頭凱許（Kevin Cash）到現在還在想這決定是否正確。 歐新社

2020賽季世界大賽第六場，光芒教頭凱許（Kevin Cash）選擇提早讓陣中先發投手史奈爾（Blake Snell）提早下場，造成道奇隊打下致勝分最終獲得勝利，這個調度引發各界球迷爭論：現代數據派是否能與傳統派間取得平衡？

距離事發當下已超過一個月的時間，光芒隊總教練凱許表示自己仍在思考當時的決定是否正確，「這段時間我的確為此心煩，差一場就能逼進G7，但結果並不如意，老實說我現在還在思考哪裡出了差錯。」

凱許選擇由安德森（Nick Anderson）接替投球，而光芒隨後被逆轉比數3:1吞敗，凱許表示他在賽後主動去慰問了被換下的史奈爾，「我不能透露太多，但史奈爾最後釋懷了。」

當被問到這項決策引起了球迷新舊時代調度的爭論，凱許表示：「那是他們的事，我的工作是盡可能為球隊拿下更多勝利。」

史奈爾 光芒 道奇 世界大賽

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