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MLB／亞瑞納多和史托瑞能待多久？ 洛磯教頭四兩撥千斤
洛磯隊總教練布萊克（Bud Black）先前在視訊訪談中表示，他早已看慣隊上雙星亞瑞納多（Nolan Arenado）與史托瑞（Trevor Story）滿天飛的交易傳聞。
布萊克表示：「在休賽季有交易傳聞是好事，現在新聞版面被大學足球、NFL和NBA開季佔滿，大家都快忘記棒球這項運動了。不過我相信開幕戰他們還是會在隊上啦。」
而最新關於亞瑞納多的傳聞，則是大聯盟官網記者摩洛西(Jon Morosi)爆料，洛磯有意願和大都會談論這名8屆三壘手金手套的交易案，主因是大都會可提出以卡諾(Robinson Cano)作為平衡薪資主菜，再包進外野手尼莫（Brandon Nimmo）與潛力新秀完成交易。此外他日前也透露，道奇雖對亞瑞納多垂涎已久，主力三壘手透納又已約滿出現空缺，但洛磯不願資助同區對手，更傾向將亞瑞納多換到其他分區。
亞瑞納多2021年的年薪為3500萬美元，他在2019年與洛磯隊簽下一紙8年2億6000萬的超大型合約，2020的縮水賽季受左肩傷勢影響，打擊率僅.253，然而傷勢卻阻止不了他連8年摘下金手套獎，而史托瑞則是上季的國聯盜壘王。
布萊克針對上述兩人：「他們都是非常出色的球員，我預期未來他們還會為落磯效力，你知道要為這些交易傳聞下一個最好的註解，就是他們90%都僅止於傳聞。」
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