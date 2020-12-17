MLB／隊上僅兩人揮得到球 國民總管：我要找大棒子
國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）在媒體上表示，現在的首要任務是在自由市場尋找強打球員，支援隊上以透納（Trea Turner）、索托（Juan Soto）為首的中心棒次。
瑞佐表示：「毫無疑問我們是支以先發投手為基石的球隊，明年史特拉斯堡（Stephen Strasburg）會回歸，三大投手可以再次主宰比賽，但我希望可以在市場上找具有進攻產值的球員撐起中心打線。」
2020賽季，國民全隊打者僅2人貢獻值（WAR，Wins Above Replacement）破2，分別是透納及索托，其他人甚至連1都不到。
根據先前報導國民在停止追求小熊隊布萊恩（Kris Bryant）後，尋求自由市場變成瑞佐的首要目標，傳出捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、角落外野手史布林格（George Springer），甚至二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）都在國民總管的守備範圍中。
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