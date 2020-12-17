兩屆冠軍總管入主費城人 恐也難幫哈波圓冠軍夢

2019年2月，費城費城人大張旗鼓地迎來大聯盟一線頂尖球星哈波（Bryce Harper）。他們砸下13年三億3000萬美金的巨約，才好不容易獲得這名世代級球員的加盟，期待他能搭配上球隊已經經營多年的重建成果，一舉把費城人帶上一波戰績高峰，重現他們在2007和2011年間的榮光。結果，將近兩年過去了，費城人不僅還沒打進季後賽，就連整體戰績都不及五成，如此成績，相信不只是球迷不滿意，於2015年成為球隊主要股份持有人的老闆米多頓（John Middleton），應該也十分受挫。

而這或許也是為什麼，費城人在上週祭出四年總值2000萬美金的大合約，大動作找來兩屆冠軍總管鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）來管理球隊。這已經不是費城人首次針對低於預期的成績做出回應，上個休賽季，在2019年例行賽只打出五成勝率的他們，炒掉了前總教練凱普勒（Gabe Kapler），延攬台灣球迷很熟悉、過去曾幫洋基奪冠的教頭吉拉迪（Joe Girardi），另外也砸錢簽惠勒（Zack Wheeler）、格雷戈里歐斯（Didi Gregorius）等球員補強；來到今年，他們則是從棒球事務部門的領頭羊開鍘，原本的總管克蘭塔克（Matt Klentak）結束五年任期，退居到二線，並把管理球隊的棒子，交給老闆重金禮聘的資深總管——鄧布勞斯基。

現年64歲的鄧布勞斯基，過去操盤大聯盟球隊的資料顯赫，從1990年代初期的蒙特婁博覽會隊開始，他就擔任總管職務，途中歷經佛羅里達馬林魚、底特律老虎、波士頓紅襪等隊，至今累積近30年經驗。除了擔任總管的時間長，他也獲得巨大成功：博覽會隊時期，他經由選秀和養成，打造出後來在1994年繳出佳績且令人感到興奮的年輕強隊；馬林魚在他的操盤下，獲得1997年的世界大賽冠軍；他也曾率領老虎兩度打進世界大賽（2006和2012年）；紅襪就不用多說了，相信大家還記憶猶新，鄧布勞斯基接手球隊不出三年的時間，就讓他們再嚐冠軍滋味。

費城人近年補強一直不遺餘力，但效果總是有如打水漂，新球季前砸下重金請來頂級操盤人鄧布勞斯基，可能會使得國聯東區成為超級火藥庫，但想要搶下分區冠軍可沒那麼容易。 美聯社資料照片

鄧布勞斯基是大聯盟史上唯一一位，曾帶領三支不同球隊打進世界大賽的總管，也是史上唯一一位，曾兩度獲得年度最佳總管獎的人。他在博覽會和馬林魚，帶領出很不錯的選秀、養成體系，培育出許多優秀的年輕球員（如懷特（Rondell White）、佛洛伊德（Cliff Floyd）、貝基特（Josh Beckett）、岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）），馬林魚後來於2003年再奪冠時，主要陣容都是鄧布勞斯基時代所留下的好手；後來在老虎和紅襪，鄧布勞斯基發揮不同面向的才能，運用農場籌碼進行交易換取即戰力球員，並且砸大錢簽明星自由球員，使球隊迅速獲得競爭力，成功把這兩支傳統名門都帶進世界大賽。

不過這次來到費城人，鄧布勞斯基面對的挑戰可說是非常巨大，種種條件看起來似乎都不太有利於他的管理才能與特質。費城人現在不是一支重建球隊，他們2019年年初才簽下哈波，並於同年底再用重金（五年一億1800萬美金）延攬投手惠勒，而且又換了總教練，今年因為牛棚徹底崩盤才導致戰績跌破五成勝率，否則應該至少能擠進季後賽。費城人陣容主要的球員，都正值當打之年，從這樣的情況和陣形來看，他們明年應該會續拚季後賽。

雖然從休賽季開始到現在，費城人那邊屢屢傳出老闆因為今年營運虧損（據報導，約虧了一億4500萬美金）有意撙節開支的消息，也資遣了一部分的員工，而且鄧布勞斯基在加盟記者會上，亦提到他可能會進行「重整」（retool，有別於徹底打掉重練的「重建」（rebuild））的動作，但筆者認為費城人還是會想保持一定競爭力，嘗試在2021年挑戰季後賽。

如果前提是「挑戰季後賽」，那費城人勢必得做一些事情去補足今年戰力的缺口。除了牛棚是一大問題，主戰捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）成為自由球員離隊，也是重大的戰力損失。費城人若想在明年挺進10月棒球，這兩個問題勢必要獲得解決。

強打捕手瑞爾穆托(右)季後離隊，對費城人來說是很大的戰力損失，而且是難以彌補。 歐新社資料照片

「補強大聯盟陣容、提高球隊立即性的競爭力」一直以來都是鄧布勞斯基的強項，只是過去不管是在老虎、還是紅襪，前朝留給他的小聯盟農場都有不錯的籌碼能夠應用，而且老闆也願意給他花錢。但現在的費城人，農場素質不佳（近幾年為了提升戰力送走不少小聯盟好手），在各大評比都在全聯盟排名倒數前10名，缺乏好的交易籌碼，此外，球團又有意無意地在這一兩個月放出「球團今年賠很多」的消息，感覺就是不太想多花錢。從外界所能掌握的資訊來看，費城人既沒有優質小聯盟球員可做具實質影響力的交易，又沒有很大的薪資操作空間能應用，鄧布勞斯基一進來就得遭遇極大的難題。

費城人找鄧布勞斯基來，絕對不是要他做徹底重建（像過去小熊和太空人那樣，徹底拆到只剩骨架、再重新建構），畢竟之前請年輕總管克蘭塔克執行長期重建，成效不佳（主要是因為選秀眼光不好，加上球員養成沒有特別成功所致），而且鄧布勞斯基上次從選秀開始打造球隊，已經是好幾年前的事情，所以忽然改變棒球事務部門的領導階級，應該是希望在組建球隊的方針上進行換檔，讓鄧布勞斯基發揮他近年來擅長操盤的方式。

但前面我們已經提到，現在的費城人，可能無法提供鄧布勞斯基過去在老虎和紅襪握有的資源，因此費城人對這位新任的總管，或許會掉入「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的迷思當中。

目前媒體推估費城人2021年的團隊薪資為1億4100萬美金左右，跟今年（如果是完整賽季）的團隊薪資——兩億美金——之間，存有約6000萬美金的差距。照理來說，費城人能給鄧布勞斯基6000萬美金的補強空間，但因為今年營運虧損的關係，他們願意給新總管多少的資金運用，已成很大的未知數。

游擊手格雷戈里歐斯以1年1400萬美元與費城人續約，這或許不算貴，但考慮到哈波和惠勒一年要吃掉5000萬美元，費城人所剩下薪資空間已是很少。 歐新社資料照片

如果費城人沒有要做立即性大幅度的補強，而是真如鄧布勞斯基在受訪時所提到的，要走「重整」這條路，那筆者認為重整的程度不會太大，因為他們應該還是想保持一定的競爭力。只是，過去鄧布勞斯基從沒操盤過像坦帕灣光芒、亞利桑納響尾蛇這種，年復一年維持一定競爭力、並期待在某年爆發的重整計畫，他是否能勝任這種任務，仍值得觀察。或許，費城人一口氣給鄧布勞斯基四年約，也是希望他不必操之過急，給他多一點時間抓感覺、蓄積球隊人才和進步能量，然後期待球隊能在合約第三或第四年，達到戰力頂峰。

去年遭到紅襪解雇後，鄧布勞斯基待業的這一年一直宣稱，他不會再回到現存大聯盟球團的管理部門工作，並努力為爭取新大聯盟球隊到納許威爾（Nashville）奔走，希望有機會等到大聯盟擴編球隊。因此可以想見，費城人能把原本有既定計畫的鄧布勞斯基，再請出來督導現存球隊的管理部門，應該是耗費了一番苦心，老闆應該是有給這位老總管一些承諾，才讓他點頭答應；也或許是，鄧布勞斯基自己忽然轉變了心意，無論如何，他會再加入其總管生涯的第四支球團，背後肯定有理由，但這就是身處在外界的我們，難以一窺究竟的部分。

有可能，費城人會讓鄧布勞斯基做出有違前述分析、超乎意料的操作，屆時筆者也不會太意外。但回歸根本，費城人接下來幾年，還是得把選秀工作做好。從2015開始的重建計畫，費城人透過選秀自產的堪用球員，只有諾拉（Aaron Nola）、哈斯金斯（Rhys Hoskins）、金格瑞（Scott Kingery）等人，而且真正稱得上明星的，只有諾拉一人。要是仍無法改善選秀的表現，就算鄧布勞斯基把補強或重整的工作做得再好，這支費城人隊也很難維持比較長久的成功。

諾拉是費城人自家培養球員中最優秀的一位，控球好又非常耐操，表現一直很穩定。 歐新社資料照片

明年，哈波的13年合約就要邁入第三季，雖然還有很長的一段時間要走，但鄧布勞斯基入主的這四年，對費城人在哈波合約剩餘的10年間能不能奪冠，會起到非常大的影響力。究竟這名家喻戶曉、即將邁入大聯盟生涯第10年、卻才滿28歲不久（！）的世代級球星，能不能在費城人一圓他跟國民隊失之交臂的總冠軍呢？就要看鄧布勞斯基的操盤，以及時間的催化了。