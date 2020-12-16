MLB／沒打球就積極改造身材 波西下季仍是巨人主戰捕手

飽受傷勢困擾的巨人鐵捕波西(Buster Posey)近兩年表現有些黯淡，今年又因新冠肺炎宣布退賽，也讓外界好奇下賽季波西在陣中的定位，而今(16)日巨人總教練凱普勒(Gabe Kepler)證實，明年賽季波西仍是陣中主戰捕手。

現年33歲的波西在2019年自髖關節手術復出後表現不佳，出賽114場僅繳出打擊三圍.257/.320/.368，外加7支全壘打、38分打點，身手與昂貴的身價不符，而撇除2019賽季，過去七年波西平均貢獻3成08打擊率、16支全壘打的水準之上演出。

今年波西夫婦收養一對早產雙胞胎，出自於健康考量才退出2020賽季，但波西也沒閒著，利用時間著重在身體訓練上，凱普勒表示：「我認為大家見到他的時候，會注意到他的身材有些改變，他看起來非常靈活、強壯，且與以前非常不同，我認為此次休賽給了他改善身材的機會。」

因波西缺席而在大聯盟獲得大量出賽機會的新秀捕手巴特(Joey Bart)，出賽33場只打出2成33打擊率，沒有全壘打演出。