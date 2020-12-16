快訊

獨／主張萊劑對人體有害 國民黨：醫師蘇偉碩遭政府查水表

中國包商銀行債務全額減記，江派「明天系」成祭品？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／沒打球就積極改造身材 波西下季仍是巨人主戰捕手

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人總教練證實，明年賽季波西(Buster Posey)仍是陣中主戰捕手。 美聯社。
巨人總教練證實，明年賽季波西(Buster Posey)仍是陣中主戰捕手。 美聯社。

飽受傷勢困擾的巨人鐵捕波西(Buster Posey)近兩年表現有些黯淡，今年又因新冠肺炎宣布退賽，也讓外界好奇下賽季波西在陣中的定位，而今(16)日巨人總教練凱普勒(Gabe Kepler)證實，明年賽季波西仍是陣中主戰捕手。

現年33歲的波西在2019年自髖關節手術復出後表現不佳，出賽114場僅繳出打擊三圍.257/.320/.368，外加7支全壘打、38分打點，身手與昂貴的身價不符，而撇除2019賽季，過去七年波西平均貢獻3成08打擊率、16支全壘打的水準之上演出。

今年波西夫婦收養一對早產雙胞胎，出自於健康考量才退出2020賽季，但波西也沒閒著，利用時間著重在身體訓練上，凱普勒表示：「我認為大家見到他的時候，會注意到他的身材有些改變，他看起來非常靈活、強壯，且與以前非常不同，我認為此次休賽給了他改善身材的機會。」

因波西缺席而在大聯盟獲得大量出賽機會的新秀捕手巴特(Joey Bart)，出賽33場只打出2成33打擊率，沒有全壘打演出。

新冠肺炎 早產 手術 雙胞胎 收養

相關新聞

遊騎兵勵精圖治勤補強 洛威、道爾各有所長

遊騎兵的「新家」環球人壽球場（Globe Life Field）落成首年，就「因緣際會」成為世界大賽冠軍出爐的地點，更顯得遊騎兵美聯墊底（全大聯盟倒數第二）的戰績有多悽慘悲涼，然而季後的幾項作為，能看

MLB／談約價差過大陷僵局 洋基教頭向勒梅休喊話

自從洋基宣布簽回勒梅休(DJ LeMahieu)為休賽季首要目標後，傳出雙方並未達成共識而陷入談判僵局，今(16)日洋基總教練布恩(Aaron Boone)也喊話，盼勒梅休重新披上條紋球衣。 201

MLB／沒打球就積極改造身材 波西下季仍是巨人主戰捕手

飽受傷勢困擾的巨人鐵捕波西(Buster Posey)近兩年表現有些黯淡，今年又因新冠肺炎宣布退賽，也讓外界好奇下賽季波西在陣中的定位，而今(16)日巨人總教練凱普勒(Gabe Kepler)證實，明

MLB／拿布萊恩補瑞登位置？ 國民總管：沒這回事！

小熊三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年來飽受交易傳聞，而上賽季失去瑞登(Anthony Rendon)的國民，也傳出將是布萊恩的下家之一，而今(16)日國民總管瑞佐(Mike Rizzo)受訪

MLB／交易狂總管出手了！ 水手向遊騎兵換來終結者

美聯西區墊底的遊騎兵季後持續進行大拍賣，今(16)日再度送出牛棚投手蒙特洛(Rafael Montero)到水手，換得17歲小將科尼爾(Jose Corniell)。 雷克勒(Jose Lecler

MLB／球團醞釀明年球季縮水 遭球員工會反對

大聯盟球團老闆希望球員在春訓前先接種新冠肺炎疫苗，在此前提下，2021年球季勢必縮水，可能延至5月開打、打140場，不過...

MLB／即使無意冒犯 印地安人仍要更換隊名

情非得已，順勢而行。 MLB克里夫蘭印地安人隊12月14日證實紐約時報的報導，正式宣布將從2022年球季開始取消球隊名稱中的「印地安人」（Indians）名稱，但並未說明新隊名為何。2021年將是以「印地安人」為隊名的最後一年。

MLB／感受美日職棒球文化差異 瓊斯誓言討回顏面

從美國職棒轉戰日職歐力士猛牛的強打瓊斯(Adam Jones)，一度為戰績低迷的歐力士帶來希望，不過首年僅繳出打擊率0.258，外帶12轟、43分打點的不及格成績，與大聯盟時期有些落差，從追求力量的美

MLB／率太空人闖美聯冠軍賽 貝克仍不確定是否繼續執教

進入合約年的太空人總教練貝克(Dusty Baker)，本季帶領球隊再度闖進美聯冠軍賽，對於合約走完後是否繼續執教太空人，貝克語帶保留，同時也希望明年球迷能一同進場觀賽。 「也許會吧，但仍要取決於我

MLB／國聯怎麼投就是不順手 前救援王霍蘭德與皇家續緣

根據美聯社報導，皇家以1年275萬美元合約帶回前救援王霍蘭德(Greg Holland)，本季霍蘭德在皇家投28.1局，繳出1.91防禦率、31次三振，收下6次救援成功。 霍蘭德職業生涯前六年從皇家

MLB／盼新隊名能伴長久 2021年將繼續沿用「印地安人」

在美國平權運動熱潮下，自1915年就啟用「印地安人」為隊名的克里夫蘭球團，確定將要改名，而印地安人老闆多蘭(Paul Dolan)表示，直到決定出新的隊名前，明年2021年球隊還是會使用印地安人。

想把王牌史奈爾賣在最高點 光芒積極引各隊上鉤

今年爆冷拿下美聯冠軍的光芒自2008年至今已六度晉級季後賽，其中包括兩次打進世界大賽，堪稱大聯盟甚至職業運動史上最成功的小市場球隊。每年團隊薪資幾乎都是全聯盟倒數一二名，光芒卻能屢屢叩關，其中一大秘訣

熱門新聞

中職／富邦換血沒有包袱 老班底反成味全人才庫

中職／14年資助情緣 王維中邀張阿姨來看他的比賽

NBA／五年2.28億美元 安戴托昆波超級頂薪續約公鹿

PLG／錢肯尼成台灣女婿 新球季以本土續當夢想家

網球／又是打假球 阿國網將終身禁賽

NBA／盼林書豪引領G聯盟新星 教頭蕭：下場會打更多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。