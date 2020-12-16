MLB／拿布萊恩補瑞登位置？ 國民總管：沒這回事！

小熊三壘手布萊恩(Kris Bryant)近年來飽受交易傳聞，而上賽季失去瑞登(Anthony Rendon)的國民，也傳出將是布萊恩的下家之一，而今(16)日國民總管瑞佐(Mike Rizzo)受訪時表示，球隊沒有任何尋求交易這位前國聯MVP的想法。

去年陣中明星三壘手瑞登前往西岸效力天使，因此便有許多傳聞國民將會追求布萊恩。而瑞佐則駁斥了這項傳聞，表示自從小熊將布萊恩擺上交易檯面以來，隊內並沒有任何有關於獲得他的消息：「這兩年布萊恩都不是我們最關注的焦點，他是一名出色的球員，但目前而言，球隊的戰績、農場系統及未來目標都是我們該考量的因素，我們將以更有效率的方式運用這些金錢及農場包裹。」

瑞佐也指出，球隊近年來補強幾乎圍繞在投手身上，因此增加打線火力為國民休賽季當務之急。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）來到國民前，曾在小熊執教過布萊恩，而他也大力稱讚了前子弟兵：「我非常喜歡他，每次與人談話我絕對會提到他的名字，他是一個令人難以置信的球員，他絕對是這個聯盟中的頂尖球星。」

明年即將成為自由球員的布萊恩，瑞佐也說：「用幾個頂級新秀去換只有一年控制權的球員從來不是一件好事。」