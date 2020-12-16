MLB／談約陷僵局 洋基教頭盼勒梅休續披條紋衫

自從洋基宣布簽回勒梅休(DJ LeMahieu)為休賽季首要目標後，傳出雙方並未達成共識而陷入談判僵局，今(16)日洋基總教練布恩(Aaron Boone)也喊話，盼勒梅休重新披上條紋球衣。

2019年勒梅休以2年2400萬美金合約加盟洋基，下了洛磯山打擊成績卻扶搖直上，連續兩年獲得銀棒獎、賽季MVP票選前5，今年更是以3成64的打擊率，成為大聯盟史上第一位在兩個聯盟都拿下打擊王的球員，打出驚奇表現的勒梅休季後拒絕洋基提出的合格報價進入自由市場。

洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)也曾表示球隊會極力留下勒梅休，但因雙方理想的合約價碼有些落差而陷入僵局，對此布恩受訪時表示：「勒梅休的表現無須多說，儘管他總是獨來獨往，但對我們來說他是一個非常偉大的隊友，是一位偉大的領導者，更是一位具有影響力的球員。」

布恩也說，自從勒梅休決定投身自由市場後，尚未與他取得聯繫：「也許會在聖誕節前的某一天跟勒梅休聯絡，就只是與他保持聯繫並相互寒暄，並不會談到任何有關簽約的事宜，而我通常不必與他說太多話，但我希望我們能頻繁聯絡，以我的角度跟他進行交談。」

「休賽季我們最優先的工作就是與勒梅休續約，據我所知，Cash(洋基總經理)正在著手進行，我也希望勒梅休能重回洋基。」