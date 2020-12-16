MLB／交易狂總管出手了！ 水手向遊騎兵換來終結者

美聯西區墊底的遊騎兵季後持續進行大拍賣，今(16)日再度送出牛棚投手蒙特洛(Rafael Montero)到水手，換得17歲小將科尼爾(Jose Corniell)。

雷克勒(Jose Leclerc)因傷整季報銷後，蒙特洛順勢接下遊騎兵終結者位置，現年30歲的蒙特洛擁有6年大聯盟生涯，2018年因手肘韌帶撕裂報銷，來到遊騎兵後轉往牛棚，兩年下來繳出3.09防禦率，而今年則是拿下8次救援成功，亟欲補強牛棚的水手因而尋求交易蒙特洛。

水手牛棚團隊防禦率5.92為美聯最差，總管狄波多(Jerry Dipoto)表示：「蒙特洛能為我們牛棚帶來貢獻，自從他轉任救援投手以來，球的質量及優異演出日益漸進，能對我們牛棚帶來正面影響。」

在小聯盟一場都沒投就被送往遊騎兵的右投科尼爾，當時水手在國際球員市場上以63萬美元簽約金簽下他，而年僅17歲科尼爾有顆時速可達95英里的速球，報導也指出隨著身體逐漸茁壯，科尼爾的球速可望能再精進。