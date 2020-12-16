MLB／球團醞釀明年球季縮水 遭球員工會反對

大聯盟球團老闆希望球員在春訓前先接種新冠肺炎疫苗，在此前提下，2021年球季勢必縮水，可能延至5月開打、打140場，不過此項提案已遭球員工會反對，雙方預計將繼續進行協商。

距離原定的大聯盟投捕報到日只剩2周，新冠肺炎疫情在美國不見退燒，雖然疫苗已經開始分發，預計在夏天時，所有人都可完成接種，不過若堅持所有球員都須在春訓前完成接種，幾乎是不可能的事。

明年球季延後開打的提案，根據「Yahoo Sports」報導，在2周前已經提交給球員工會，被工會拒絕，原因在於打滿162場是勞資協商的結果，而且球團已表明，如果賽季縮水，球員的薪水也會打折。

根據「USA Today」報導，球員工會認為，根據今年的測試，球隊只要遵守防疫協定，就可以打完正常的162場比賽，希望球賽準時開打。

而一名不具名的國聯球隊老闆認為，光靠防疫協定要讓春訓舉行的機會很小，勢必會有其他壓力要求春訓前讓球員接種疫苗，「如果這代表需要延後到4月、只打130場，那就這樣吧，要正常時間開打、打滿162場還不注射疫苗，這真是瘋了。」

另名同樣匿名的美聯球隊老闆則說：「我看不到春訓在2月舉行的可能性，機率是0，我不在乎是打140場、120場或80場，我們必須保證每個人都是安全的。」