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遊騎兵勵精圖治勤補強 洛威、道爾各有所長

聯合新聞網 / 陳志強
遊騎兵在今年淒慘的球季結束後積極補強，從光芒換來的洛威(右)與自由球員道爾(左)是最大的收穫。 2020 Topps 球員卡
遊騎兵在今年淒慘的球季結束後積極補強，從光芒換來的洛威(右)與自由球員道爾(左)是最大的收穫。 2020 Topps 球員卡

遊騎兵的「新家」環球人壽球場（Globe Life Field）落成首年，就「因緣際會」成為世界大賽冠軍出爐的地點，更顯得遊騎兵美聯墊底（全大聯盟倒數第二）的戰績有多悽慘悲涼，然而季後的幾項作為，能看出遊騎兵試圖重新調整腳步、布局未來。

首先是十二月初簽回自家農場出身、小聯盟砲聲隆隆但在大聯盟表現不佳的內外野工具人海涅明（Scott Heineman），維持陣中板凳戰力，接著策動兩筆交易：將合約僅剩最後一年的林恩（Lance Lynn）送往中區白襪，換來右投手唐寧（Dane Dunning）及小聯盟左投威姆斯（Avery Weems）；另一樁交易則是和東區光芒交易，以小聯盟捕手耶南德茲（Heriberto Hernandez）、游擊手巴薩貝（Osleivis Basabe）和外野手歐華耶（Alexander Ovalles）換取洛威（Nate Lowe）、葛溫特（Jake Guenther）和一位日後指名球員。

林恩近兩季在遊騎兵的表現實在是非常出色，但明年球季他將滿34歲，遊騎兵趁他還有不錯的賣相時將他換給白襪。 2020 Topps 球員卡
林恩近兩季在遊騎兵的表現實在是非常出色，但明年球季他將滿34歲，遊騎兵趁他還有不錯的賣相時將他換給白襪。 2020 Topps 球員卡

綜觀遊騎兵送走的球員，除了33歲林恩仍會在2021年發揮戰力以外，三名小聯盟「潛力股」中去年最高層級只到低階1A，養成變數仍大，相較於去年選秀第六輪的威姆斯、選秀第七輪的葛溫特，由於都是大學畢業後進職業也尚稱適應良好（以兩人去年小聯盟數據為參考），上大聯盟的預定進度會比較快，對於遊騎兵而言，著眼的是更近一點的未來，尤其2016年選秀首輪光環的唐寧，今年球季已證明能應付大聯盟等級的打者（先發7場，2勝0敗、防禦率3.97，34局35K、13BB），不致讓林恩的空缺無人填補。

光芒洛威是主守一壘的工具人（第二守位為三壘），和遊騎兵過往的戴維斯（Chris Davis）、史莫克（Justin Smoak）、莫蘭（Mitch Moreland）性質類似，皆屬具備火力但上壘率不佳的型態，守位因素使得洛威在光芒的出賽機會遭到壓縮，但他強勁擊球率出色，且生涯追打壞球的比率（24.1%）其實低於聯盟平均，稍加提升擊球率，過去兩年敲11轟（71場出賽）的他能蛻變為威脅性十足的狠角色。

洛威在2018年曾入選未來之星美國明星隊，但在光芒的前兩季並未受到重用，轉到遊騎兵之後應該能有更好的發展。 歐新社資料照片
洛威在2018年曾入選未來之星美國明星隊，但在光芒的前兩季並未受到重用，轉到遊騎兵之後應該能有更好的發展。 歐新社資料照片

今年季後各隊「不換約名單」洋洋灑灑，包括小熊史瓦柏（Kyle Schwarber）和雙城羅沙里歐（Eddie Rosario）兩位曾單季30轟的外野手，然而遊騎兵相中的是更年輕的道爾（David Dahl），明年四月才滿27歲的他，生涯最多轟雖僅是2018年的16轟，遠不及前述兩位，不過那年他只花了77場比賽；去年更首度入選明星賽、整季100場出賽，繳出超過3成打擊率附帶15轟的成績單，今年在小樣本的情況下崩跌（24場、99打席、0轟、打擊率1成83），連帶跌掉續留洛磯的緣分，惟連續兩季守最多場數的位置都是中外野，亦是勝過羅沙里歐與史瓦伯之處。

道爾的疑慮是豐富傷病史、時常進出傷兵名單，否則擁有昔日選秀首輪天分的他，兼具力量和速度（儘管衝刺速度的數據逐年退步），年資又尚淺、使用代價不高，實在不該這麼輕易被「放棄」，本季的擊球品質下降、揮空率上升，但過往實績仍有一定的「期望值」，只要手感反彈，在秋信守成為自由球員後，在「人人有機會，各個沒把握」的遊騎兵外野競爭，搶得擔任四號外野應不會太難。

道爾(右)今年的表現比過去幾季退步太多，去年還曾入選明星賽，今年竟然被洛磯隊放棄。不過他還年輕，遊騎兵認為他還有復活的可能。 歐新社資料照片
道爾(右)今年的表現比過去幾季退步太多，去年還曾入選明星賽，今年竟然被洛磯隊放棄。不過他還年輕，遊騎兵認為他還有復活的可能。 歐新社資料照片

此外，遊騎兵亦在規則五選秀挑中來自道奇農場的牛棚右投德苟斯（Brett de Geus），上季在1A及高階1A合計39場出賽，61.2局飆72次三振、僅13次保送，K/BB值達5.54，防禦率1.75、每局被上壘率不到1，雖然還沒經歷更高層級考驗，卻已是遊騎兵握有的一張熱騰騰「樂透」。陣容變動不小的「德州軍團」，除了新添洛威和道爾的「一內一外」，休賽季想必還有後續操作等著關注。

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