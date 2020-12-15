MLB／感受美日職棒球文化差異 瓊斯誓言討回顏面
從美國職棒轉戰日職歐力士猛牛的強打瓊斯(Adam Jones)，一度為戰績低迷的歐力士帶來希望，不過首年僅繳出打擊率0.258，外帶12轟、43分打點的不及格成績，與大聯盟時期有些落差，從追求力量的美式棒球，轉戰到了講求技巧及戰術的日式球風，瓊斯也深深感受到兩國之間棒球文化大不同。
回到美國後的瓊斯接受媒體訪問，談到了日職與大聯盟不同之處：「日本的球風與美國完全不同，他們強調的是得到一分為原則，但大聯盟則是以製造大局為目標，這就是他們打球的風格，我到日本後試圖了解棒球文化，讓我留下了深刻印象，所有事情都不同。」，而瓊斯也提到日本投手投球相當有效率，也稱讚了曾在大聯盟金鶯隊當過隊友的上原浩治控球非常精準。
瓊斯也談到日本打者習性，他表示在日職只有中心棒次有揮大棒的慾望：「也許第6棒也會，而其他打者就只是試著把球打進場內，或者跟投手纏鬥，讓他們心浮氣躁，我看了很多隊友艾爾伯斯(Andrew Albers)投的球，即使位置再好還是會挨打。」
與歐力士簽下2年800萬美元的瓊斯，首年發揮得不慎理想，瓊斯也期望經過一年適應後，能夠找回先前手感、討回顏面。
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