MLB／率太空人闖美聯冠軍賽 貝克仍不確定是否繼續執教

進入合約年的太空人總教練貝克(Dusty Baker)，本季帶領球隊再度闖進美聯冠軍賽，對於合約走完後是否繼續執教太空人，貝克語帶保留，同時也希望明年球迷能一同進場觀賽。

「也許會吧，但仍要取決於我的感覺，或是球團對我的看法，你永遠不知道未來是如何走向。」

季前太空人爆發作弊醜聞，原總教練辛區(AJ Hinch)遭到開除，使得太空人以兩年合約簽下現年71歲的貝克取得辛區的位置，雖然在例行賽僅打出29勝31負的平庸成績，但在不被看好的情況下，季後賽連斬雙城、運動家等強隊，並在美聯冠軍賽與光芒鏖戰七場後才敗下陣來，讓高層決定執行貝克2021年的球隊選擇權。

即將邁入執教第24年的貝克共拿下過3次國聯最佳教練獎項，在76歲的老教頭拉魯薩(Tony La Russa)接掌白襪後，貝克也擺脫「最年長總教練」的稱號。

首年執教太空人就遇上疫情攪局，貝克也期望與球迷一同體驗比賽，在完全恢復正常生活的情況下繼續帶領太空人邁進，「希望能享受我過去所深深愛過的休士頓。」