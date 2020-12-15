MLB／國聯怎麼投就是不順手 前救援王霍蘭德與皇家續緣

根據美聯社報導，皇家以1年275萬美元合約帶回前救援王霍蘭德(Greg Holland)，本季霍蘭德在皇家投28.1局，繳出1.91防禦率、31次三振，收下6次救援成功。

霍蘭德職業生涯前六年從皇家展開，入選兩次明星賽，151次救援成功在皇家隊史上排名第四，不過在2016年因手肘韌帶手術(Tommy John)而整季報銷，轉戰國聯後依序效力洛磯、紅雀、國民及響尾蛇，雖然斬獲生涯首座國聯救援王獎項，不過4年下來繳出偏高4.20防禦率，對牛棚投手來說是不理想的數字。

35歲的霍蘭德如今重回皇家懷抱，在羅森索(Trevor Rosenthal)遭到交易後，重回終結者角色，投出1.91防禦率是自2014年來新低，季後皇家也決定以1年275萬美元合約帶回霍蘭德。