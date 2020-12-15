MLB／盼新隊名能伴長久 2021年將繼續沿用「印地安人」

在美國平權運動熱潮下，自1915年就啟用「印地安人」為隊名的克里夫蘭球團，確定將要改名，而印地安人老闆多蘭(Paul Dolan)表示，直到決定出新的隊名前，明年2021年球隊還是會使用印地安人。

「印地安人這個名字將不再被這社會所接受」，多蘭接受「美聯社」專訪時表示，在決定出球隊新名字前，球隊還是會沿用印地安人作為隊名，「我們將在明年球季繼續使用印地安人，這段期間將會決定出新隊名，雖然這是一件困難且複雜的手續，但我們將會以最快速度做出選擇。」

多蘭在2000年入主印地安人，當時輿論壓力也隨之席捲而來，尤其在今年平權運動聲浪持續狂燒下，讓多蘭不得不做出改換隊名的決定：「我們不想被稱為克里夫蘭棒球隊或是其他名字，我們明年還是以印地安人作為隊名，直到決定出能夠陪伴我們走過多個世紀的名字。」

印地安人改名的風聲傳出時，Tribe(暫譯部落)是最受球迷喜愛的新隊名，就連多蘭也中意這名字，但多倫表示Tribe同樣涉及有關美洲印第安人議題，已經排除在外。

《ESPN》作家列出未來可能的新隊名，可以考慮恢復印地安人前身的「拿普隊(Naps)」，這是向隊史球星拿破崙（Napoleon Lajoie）致敬而來；獲得最多支持的則是「搖滾隊（Rocks or Rockers）」，這是因克里夫蘭就是美國搖滾名人堂所在地。

印第安人過去曾叫做拿普隊（Naps），是向他們的球星拿破崙（Napoleon Lajoie）致敬，後來才叫印地安人隊，更老的球迷可能會贊成「蜘蛛隊（Spiders）」或是「搖滾隊（Rocks or Rockers）」，因為克里夫蘭是美國搖滾名人堂所在地。

值得一提的是上一回球隊改名案例是2008年，坦帕灣魔鬼魚更名為坦帕灣光芒隊；國聯球隊則要追溯至1964年，休士頓45手槍（Houston Colt .45s）隊改為現今的太空人隊。