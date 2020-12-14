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MLB／價差超過2500萬美元 洋基與勒梅休仍無共識
自洋基對外發布休賽季首要任務是帶回勒梅休（DJ LeMahieu）後，雙方談約進度卻陷入僵局，據美媒報導洋基與勒梅休尚未達成共識。
據傳勒梅休喊價4到5年、總價1億美元以上、年均2000萬美元合約，而洋基希望將價碼壓在4年、總價7500萬美元以下，勒梅休經紀人表示，「約長可以，但價碼無法讓人接受。」雙方陷入僵局。
32歲的勒梅休自加盟洋基以來就成為隊上產值最高的球員，在2020賽季甚至入圍美聯MVP決選名單，3成64的打擊率讓他成為MLB史上第一位在兩個聯盟都拿下打擊王的球員。
撰文記者建議，現在仍是休賽季之初，熱身賽在明年二月中前都是未知數，勒梅休有優秀的成績撐腰可以慢慢來、靜候佳音。
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