MLB／笑臉人再見！「印地安人」2022確定要改名了

聯合新聞網 / 綜合報導
2022印地安人確定將改名。 美聯社
2022印地安人確定將改名。 美聯社

使用長達105年的印地安人隊要改名了！據「紐約時報」報導，在2022年賽季印地安人將把隊名移除。

美國大選由支持黑人平權運動的民主黨勝出後，各族群爭議暗潮洶湧，涉及美國原住民議題的克里夫蘭印地安人、亞特蘭大勇士等都因隊名涉及歧視問題而成眾矢之的。

早在今年7月，NFL的華盛頓紅皮隊率先發表將移除帶有歧視性的隊名，而本季他們暫稱為「華盛頓美式足球隊」，正式隊名仍待高層決策，印地安人則是希望能在改名之前想到新隊名以利後續的商業考量。

事實上，印地安人已於2019年球季移除「瓦胡酋長」隊徽（台灣球迷俗稱的笑臉人），由克里夫蘭地名開頭的「C」字取代，然而時至今日還是得面臨改名的命運。

使用長達105年的印地安人隊要改名了。 歐新社
使用長達105年的印地安人隊要改名了。 歐新社

華盛頓 原住民 民主黨 美國大選 足球

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