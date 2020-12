想把王牌史奈爾賣在最高點 光芒積極引各隊上鉤

今年爆冷拿下美聯冠軍的光芒自2008年至今已六度晉級季後賽,其中包括兩次打進世界大賽,堪稱大聯盟甚至職業運動史上最成功的小市場球隊。每年團隊薪資幾乎都是全聯盟倒數一二名,光芒卻能屢屢叩關,其中一大秘訣就是不斷培養令各隊垂涎的年輕好手,並且在最佳時機交易出去,換回更多值得栽培的頂級新秀。尤其是將隊上年輕的王牌投手交易出去,幾乎已成了光芒的「光榮傳統」。

從最早的薛爾茲(James Shields)、2012年塞揚獎得主普萊斯(David Price)以至於最近的阿契爾(Chris Archer),無一不是在還有極高交易價值時就被光芒送到別隊,而且擅於識人的光芒高層每次都能從交易嚐到甜頭。先是在2012年冬天他們用薛爾茲換來隔年贏得新人王的外野手麥爾斯(Wil Myers),以及連續兩年戰爭指數(WAR)都在3.2以上的先發投手歐多瑞齊(Jake Odorizzi)。2014年交易大限前又透過三方交易送走即將成為自由球員的普萊斯,換得如今已是攻守兼備的一流游擊手亞當斯(Willy Adames)。阿契爾的交易更讓光芒狠賺一筆一口氣從海盜盤來兩大主將——最近兩年投出11勝2敗、防禦率只有2.90的先發投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)及去年入選明星賽的外野手米道斯(Austin Meadows)。

光芒過去也是將兩大王牌投手普萊斯(左)和阿契爾(右)在身價衝高時交易出去,換來一堆便宜好用的球員。 2013 Topps 球員卡

如今光芒又將腦筋動到另一位年輕塞揚得主史奈爾(Blake Snell)身上,上個月底傳出他們昭告各隊,有意趁早將這位王牌投手交易出去——即便去年三月才跟他簽下五年五千萬美金的長約。對內光芒高層也打開天窗說亮話,直白告訴史奈爾有可能今年冬天就會將他送走。明明實力堅強時,卻打算送走剛拿到塞揚獎而且簽下高CP值長約的年輕王牌投手,不論對任何球隊來說都顯得不可思議。但在已經司空見慣的光芒卻是順理成章,而且這背後還有兩大原因支持他們做如此決定。

首先當然還是他們先天不良,又因疫情雪上加霜的財務狀況。雖說光芒已經連續八年觀眾數都是全大聯盟倒數一二名,按理說今年不開放觀眾進場對他們影響應該最小。然而對他們來說,有如晴天霹靂的其實是原本可分到的約四千五百萬收入分潤(revenue sharing,大聯盟每年會將各隊的地區收入重新均分給30隊)將因疫情一筆勾銷。這也是為什麼光芒明下一季已經少了成為自由球員而離隊的先發投手摩頓(Charlie Morton)這員大將,同時不必再支付他的1500萬美元高薪,卻仍執意要將史奈爾送上「貨架」的主因。

光芒受到疫情的衝擊收入大減,不但留不住季後賽超級高手摩頓(左),連王牌史奈爾(右)恐怕也要提早送出。 2020 Topps Turkey 球員卡

其次是今年自由球員市場上的唯一一條大魚——新科塞揚得主鮑爾(Trevor Bauer)很可能既高貴又不好伺候——他那獨來獨往的個性已讓許多球隊高層不敢領教。在鮑爾之後值得一提的先發投手只剩下史卓曼(Marcus Stroman)、田中將大與從日職入札的菅野,以及等而次之健康狀況堪憂的派克斯頓(James Paxton)、昆塔納(Jose Quintana)、歐多瑞齊等二線投手。這些投手不僅年紀都比史奈爾大,多已過了生涯巔峰,而且想簽下史卓曼跟田中甚至菅野,很可能都得花比付給史奈爾未來三年3900萬薪資更高的代價。從這角度看來,史奈爾更成了誘人的選擇。

果不其然,光芒一放話,各隊馬上隨之起舞。不但大聯盟官網專文洋洋灑灑列出有條件與光芒完成交易的球隊達八隊之多,目前就已傳出水手跟天使這兩隊對史奈爾有濃厚興趣。尤其水手GM迪波托(Jerry Dipoto)自接掌總管大位後,五年內就跟光芒完成多達十筆交易,堪稱光芒的「最佳拍檔」。雖說之前誰吃虧誰佔便宜看戰績一目了然,但號稱「交易魔人傑瑞」(Trader Jerry)的迪波托顯然不會記取教訓。尤其水手此前靠幾筆交易收集了不少頂級新秀,正能投光芒之所好。而且對史奈爾來說水手也是相當不錯的歸宿——因為他的老家正好就在西雅圖。

水手隊總經理迪波托近年最愛跟光芒做交易,因此光芒能打進世界大賽,他也是功不可沒。 美聯社資料照片

不過對各隊來說交易史奈爾並不是毫無風險,除了勢必要送給光芒多名新秀不說,有肘傷在身的史奈爾這幾年狀況時好時壞更是一大隱憂。在2018年以21勝5敗、1.89的驚人成績拿下塞揚獎後,去年史奈爾因傷只先發23場,防禦率高達4.29。雖說本季有止跌回升,投出4勝2敗防禦率也下降到3.24,但即便去年季中開刀休養了兩個月,惱人的肘傷仍持續糾纏著史奈爾。為了止痛,史奈爾在今年春訓前還得注射止痛藥。即使停賽讓他得以長期休養,復賽之初光芒還是不敢讓他太過操勞,前三場先發至多投滿三局。到頭來史奈爾今年從未投滿六局——包括調度充滿爭議的世界大賽最後一戰。光芒對他手肘健康的信心有多高可想而知。假使其他球隊不惜代價換來史奈爾,他卻跟今年被交易到教士的克雷文格(Mike Clevenger)一樣跑去開韌帶重建手術,豈不等於賠了夫人又折兵?

在自由球員市場死氣沉沉、來年球季充滿不確定性的氣氛下,目前光芒仍可好整以暇坐等其他球隊上門報價。不過就連史奈爾自己在受訪時也承認,他對自己遲早被光芒送走一事早有心理準備,只是沒想到交易傳聞會來得這麼早。雖說連續兩年打進季後賽並拿下美聯冠軍的光芒猶有一定競爭力,但正如首開農場制度並簽下傳奇黑人球星羅賓森(Jackie Robinson)的名人堂GM瑞基(Branch Rickey)所說的:「寧可太早交易球員也不要太晚。」(Trade a player a year too early rather than a year too late.)身為小市場球隊,深諳交易心法的光芒送走史奈爾顯然只是時間問題。