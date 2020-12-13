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MLB／退出瑞爾穆托爭奪 大都會4年約帶回明星捕手麥肯

聯合新聞網 / 綜合報導
麥肯。 美聯社
麥肯。 美聯社

根據「美聯社」消息，明星捕手麥肯(James McCann)將與紐約大都會簽訂4年4000萬美元的合約，此舉也意味大都會正式退出自由市場大熱瑞爾穆托(J.T. Realmuto)的爭奪戰。

麥肯在2014年開始大聯盟旅程，職業生涯除新人年外，沒有一季阻殺率低於3成，被認為是守優於攻的捕手，遭到老虎交易至白襪後，打擊也漸有起色，在2019年以2成73打擊率、18轟入選生涯首次明星賽，今年更是引領球隊王牌吉歐里托(Lucas Giolito)投出無安打比賽，攻守皆有稱職演出。

本季大都會捕手主要以拉莫斯(Wilson Ramos)、奇里諾斯(Robinson Chirinos)輪替位置，僅繳出2成39的打擊率為野手最差，大都會簽下僅次於瑞爾穆托外最佳捕手，攻守兩端可望獲得紓解。

雖然未能如願以償帶回瑞爾穆托，不過大都會仍未放棄追求包爾(Trevor Bauer)、史普林格(George Springer)等市場大物。

紐約

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