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MLB／輪值破洞怎解？ 紅襪看上兩名雙城強投
波士頓紅襪隊積極地在自由市場尋求先發投手的解答，今傳出歐多瑞齊（Jake Odorizzi）和希爾（Rich Hill）是他們的新目標。
早在月初即傳出對兩屆賽揚得主的克魯柏（Corey Kluber）感興趣的紅襪隊，同時是讀賣巨人隊菅野智之的有力競爭者，2020賽季他們的團隊防禦率是淒慘的5.58，名列聯盟第28，可見他們對先發投手的求才若渴，今又傳出在他們的徵才名單又新增了兩名球員——歐多瑞齊和希爾。
歐多瑞齊因傷在2020賽季僅登板4場，但正常狀況下他是位相當穩定的先發投手，2019年出賽30場，繳出15勝7敗、防禦率3.51的好成績。
希爾雖已年屆不惑，但靠著成績證明自己還能投，2020他在8場出賽投出防禦率3.03和被上壘率1.16的出色表現，同時在2010-12與2015年待過紅襪。
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