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MLB／費城人新總裁唐布洛斯基宣告：我要重整而非重建

聯合新聞網 / 綜合報導
新任費城人總裁唐布洛斯基：我要重整而非重建。 歐新社
新任費城人總裁唐布洛斯基：我要重整而非重建。 歐新社

新任費城人總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski ）近日向媒體宣告對費城人的整頓計畫：「我要的是重整球隊，而不是重建。」

唐布洛斯基透露：「有太多具有天賦的球員在這支球隊，他們就像沉睡的巨人。」、「他們也有個願意花錢的好老闆。」針對費城人球迷表示：「東岸的球迷是最熱情的，做得不好會給你噓聲，打得好也會給你最大的掌聲。」

關於近年費城人的戰績，唐布洛斯基說：「這支球隊這麼有潛力，但是最近這六年，你會搔著自己的頭顱想「為什麼這支球隊贏不了？」」確實，費城人已經連續9年被關在季後賽門外，今年再度打出未滿五成的戰績，然而他們的薪資總額卻是聯盟前段班的第12。

唐布洛斯基接下來的首要目標是帶回聯盟中最好的捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），並補強投手陣容，他表示：「我作風比較老派，還是希望投手能穩定吃個6、7局，但我也知道現在牛棚深度的重要性更甚以往。」

唐布洛斯基帶領過的球團其中9季有7季奪下分區龍頭，於2015年就任紅襪隊總裁，在他的打造下2018年例行賽拿下了108勝並在最後贏得世界大賽冠軍。

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