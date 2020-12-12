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MLB／莫洛鳳還巢 道奇小聯盟約簽下前牛棚大將
剛拿下2020世界大賽冠軍的道奇隊補強腳步沒有停歇，今宣布以小聯盟約簽下3年前效力過的牛棚猛將莫洛（Brandon Morrow）以及其他4名球員。
36歲的莫洛過去曾是聯盟最好的救援投手之一，在2017年例行賽的45場出賽中繳出2.06的防禦率，在當時的道奇陣中扮演令人安心的佈局投手。
當年季後賽莫洛共出賽14場，其中包括世界大賽連七戰登板救援，可見總教練羅伯茲（Dave Roberts ）對他有多信任，然而莫洛也投到氣力放盡，他在13.2局的內容中丟了6分，其中4分在至關重要的世界大賽G5。
該年結束後莫洛與小熊隊簽下一紙2年2100美元合約，然而背部和手肘的傷勢讓他在18、19兩賽季只出賽35場，小熊在去年與他簽下小聯盟合約，並在今年7月選擇釋出。
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