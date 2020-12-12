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MLB／歐蘇納奪最佳指定打擊獎 國聯第一人
大聯盟今年最佳指定打擊表現獎，由勇士隊的歐蘇納（Marcell Ozuna），今年因新冠肺炎疫情關係，國家聯盟採取指定打擊制，歐蘇納成為史上第一位奪得此獎的國聯球員。
歐蘇納今年出賽60場，敲出國聯最多的18轟、56分打點，打擊率3成38則是個人新高，賽季前半段原本以外野手出賽15場，但因防守狀況下滑，剩下的球季專心擔任指定打擊。
30歲的歐蘇納今年初選擇以一年1800萬美元的合約加盟勇士隊，打擊成績揮別前兩年低潮，找回2017年馬林魚隊時期的火力，也有助於明年球季尋求下一份大約。
過去歐蘇納所效力的馬林魚、紅雀與勇士，都是屬於國聯球隊，拜今年武漢肺炎所賜，歐蘇納在擔任全職指定打擊時，打出幾乎是生涯新高的成績，還拿下銀棒獎、入選年度第一隊，都有助於他在結束今年合約後，朝下一張大型合約邁進。
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