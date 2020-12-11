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MLB／唐布洛斯基接任費城人總裁 簽回瑞爾穆托為首要目標

聯合新聞網 / 綜合報導
前紅襪資深總裁唐布洛斯基重出江湖，接掌費城人隊總裁。 美聯社
前紅襪資深總裁唐布洛斯基重出江湖，接掌費城人隊總裁。 美聯社

據「ESPN」消息指出，日前計劃推動將一支大聯盟球隊遷往納什維爾的前紅襪資深總裁唐布洛斯基(Dave Dombrowski)，曾表示對球團事務不再感興趣的他改變心意，將接下費城費城人球團總裁的職務。

現年64歲的唐布羅斯基在1997年帶領成軍不久的佛羅里達馬林魚(邁阿密馬林魚前身)奪下首座世界冠軍，轉投底特律老虎更是兩度打進世界大賽，來到波士頓紅襪後靠著精明交易手腕，搶下塞爾(Chris Sale)、普萊斯(David Price)及馬丁尼茲(JD Martinez)等好手，拿下個人生涯第二座冠軍戒指。

唐布洛斯基接任費城人總裁後，首要解決的事務便是明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)去留問題，但今年疫情問題讓費城人球團呈現虧損狀態，將會影響瑞爾穆托的簽約意願，除此之外，本季費城人牛棚可說是多災多難，186局當中繳出破表的7.06防禦率，如何在有限經費下整頓球團，將大大考驗這位資深總裁的談判手段。

底特律 波士頓 疫情 邁阿密

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