MLB／唐布洛斯基接任費城人總裁 簽回瑞爾穆托為首要目標

12月8日，日本職棒讀賣巨人隊，正式讓陣中王牌投手菅野智之進入美國職棒入札程序，有意爭取菅野加盟的大聯盟球隊，將有一個月的時間（截至1月7日）競標菅野。成功得標的球隊，能夠獲得菅野的加盟，但也得支付簽

2020-12-10 07:00