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MLB／光芒發動牽涉6人交易 主菜是內野手洛威

中央社 / 阿靈頓10日綜合外電報導
洛威打過未來之星明星賽，一度是光芒期待了潛力新秀，但崔志萬、筒香嘉智卡住一壘位置，讓他沒有太多上場空間而遭到交易。 歐新社
洛威打過未來之星明星賽，一度是光芒期待了潛力新秀，但崔志萬、筒香嘉智卡住一壘位置，讓他沒有太多上場空間而遭到交易。 歐新社

美國聯盟冠軍坦帕灣光芒將內野手洛威（Nate Lowe）交易到德州遊騎兵，換來能兼任捕手、外野手的小聯盟球員耶南德茲（Heriberto Hernandez）。

事實上這項交易共涉及6名球員，光芒可獲得的還有小聯盟的內野手巴薩貝（Osleivis Basabe）、小聯盟外野手歐華耶（Alexander Ovalles），遊騎兵則還能獲得小聯盟一壘手葛溫特（Jake Guenther）和一名尚未指名的選手。

25歲的洛威上季出賽21場，打擊率2成24，有4支全壘打的演出，打回11分打點。光芒對上多倫多藍鳥的外卡戰，是他生涯至今首次參加季後賽，但他在3個打數中沒有擊出任何安打。能擔任一壘手、三壘手的他，因有崔志萬、筒香嘉智卡住一壘位置，上場機會不多，上到大聯盟2個球季，平均打擊率2成51，共有11支全壘打、30分打點。如今來到遊騎兵，或許有更多發揮空間。

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