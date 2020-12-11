MLB／奪冠班底賣相不佳 官網建議小熊交易達比修

2016奪下睽違108年的世界大賽冠軍後，本該視為奪冠熱門的芝加哥小熊近幾年卻沉寂下來，也讓高層決定大刀闊斧、重建陣容，將多名主力如布萊恩(Kris Bryant)、貝茲(Javier Baez)擺上交易談判桌，大聯盟官網近日則撰文提到，或許該考慮將陣中日籍強投達比修有給交易出去，對小熊來說才是最佳利益。

大聯盟專欄作家哈里根(Thomas Harrigan)日前提出小熊該交易達比修的幾個關鍵原因，哈里根首先提到，即使小熊在休賽季簽下自由球員維持戰力，但仍然無法改變農場貧乏、全聯盟排名第26位的事實，而多名主力布萊恩、貝茲及瑞佐(Anthony Rizzo)皆繳出低於聯盟水平的成績，交易價值低廉，若將投出準塞揚身手的達比修交易出去，可望活絡貧脊的農場。

哈里根也指出，摩頓(Charlie Morton)、麥納(Mike Minor)簽下總和破千萬的合約，預估其他自由市場搶手貨田中將大、派克斯頓(James Paxton)也會獲得1000至1400萬美元之間的合約，雖然未來達比修還有3年5900萬美元合約要走，然而對其他需要補強先發投手的球隊來說，身手更勝一籌的達比修顯得相當划算。

現年34歲的達比修過往傷病史豐富，雖然今年投出極具宰制力的賽季，但哈里根提到，小熊不妨賣在高點，將具高風險的達比修交易出去，同時也指出送走達比修能緩和團隊薪資空間，將有更多資源填補陣容空缺。