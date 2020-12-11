MLB／挺過TJ、新冠加眼疾 培瑞茲奪美聯東山再起

大聯盟今天公布東山再起獎得主，皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）克服TJ韌帶置換手術、確診新冠肺炎、眼疾的三重打擊，在美聯脫穎而出。

培瑞茲曾是5屆金手套、2屆銀棒獎得主，2015年隨皇家拿下世界大賽冠軍，他也拿下系列賽MVP，輝煌的生涯在去年遭遇打擊，他因進行TJ手術導致2019年球季報銷，今年夏訓又傳出確診新冠肺炎，季中再因眼疾導致視線模糊而缺陣一段時間。

儘管難關一關接一關，培瑞茲在今年逆勢繳出生涯最佳的打擊率0.333、長打率0.633、整體攻擊指數0.986，37場出賽貢獻11轟、32分打點，這份成績單為他收下生涯第3座捕手銀棒獎。

今天放榜的東山再起獎，培瑞茲順利突圍，他透過影片表示，「這個獎座要感謝所有幫助我回到球場上的人。」他感謝親朋好友在復健路上的支持，以及防護團隊的協助。