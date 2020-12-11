MLB／「我只是想再投1顆球」 巴德收穫國聯東山再起獎

大聯盟今天公布東山再起獎得主，洛磯隊後援投手巴德（Daniel Bard）走出投球失憶症，相隔7年重返大聯盟的勵志故事，在國聯順利出線。

巴德為2006年紅襪首輪選進的右投，最快球速達102公里，他在2009年曾於74.2局出賽繳出鬼神般的防禦率1.93，站穩牛棚一席之地，但生涯卻在2012年轉任先發後開始急走下坡，嚴重的控球問題浮現，他在2013年4月27日後援面對兩位打者，都投出保送，從此在大聯盟銷聲匿跡。

接下來幾年，巴德輾轉於小聯盟各隊，但控球問題始終未解，沒再上過大聯盟，他一度在2017年球季後決定退休，前往響尾蛇隊擔任心理輔導員，直到想要投球的心再次燃起。

巴德在今年2月與洛磯簽下小聯盟合約，順利擠進開季名單，時隔7年回到大聯盟，在當時已經勵志人心，今年在縮水賽季出賽23場、24.2局，拿下4勝2敗、防禦率3.65，球季後再獲東山再起獎肯定。

「兩年前決定退休，不是個容易的決定，我也真的跨入了人生的另一個階段。」巴德表示，決定復出投手丘，今年所收穫的成績，遠遠超過他的預期，「我一直很希望，能在大聯盟再投1場比賽、1顆球，而結局是比這更多，所以我真的非常感激。」

他將好成績的關鍵歸功於享受，「我只是放手去做、享受樂趣，我過去給了自己太多壓力，我在兩年前退休，我想這正是讓我的思緒可以向前走的關鍵，我現在有了在場上享受的餘裕，只想盡我所能去投球。」