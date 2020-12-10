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MLB／「我若是賭徒願花錢簽他」 沃特力挽勒梅休留洋基
大聯盟休賽季，洋基隊勒梅休（DJ LeMahieu）成自由球員，為了力挽這位兩度聯盟打擊王，本季的全壘打王沃特（Luke Voit）也出面發聲。
勒梅休2020賽季打擊率.364是聯盟的打擊王，佛伊特22轟是聯盟全壘打王，這雙人組合是自1959年的密爾瓦基勇士以來第一隊同時擁有打擊王和全壘打王的球隊。
佛伊特表示：「如果我是賭徒，我會花大錢把勒梅休簽回來。」、「我相信他自己也想回來，他是聯盟最好的打者之一，我希望他生涯最後都能穿著條紋衣。」
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