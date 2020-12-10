MLB／目標不只是先發輪值 洋基詢價海盜投打雙雄

據《匹茲堡郵報》記者麥基（Jason Mackey）撰文報導，洋基隊開始洽詢海盜隊投打雙雄——泰隆（Jameson Taillon ）與貝爾（Josh Bell）。

儘管將二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）帶回陣中是洋基隊休賽季的首要任務，球迷眼中的「邪惡帝國」在交易市場上似乎也想引爆炸彈，據傳洋基隊正與海盜隊商討有關先發投手泰隆與貝爾的交易案。

泰隆有一定實績，可惜這幾年因傷所困。。 歐新社

2010年的選秀榜眼泰隆球隊控制權還有2年、生涯防禦率3.67、每局被上壘率1.247，肉眼可見的天賦這幾年卻受到傷病摧殘，2014年除了背傷，另外接受了韌帶移植手術（Tommy John）、2019年接受尺骨附屬韌帶重建術（UCL revision），這讓他整個2020賽季都沒有出賽紀錄。

貝爾則是左右開弓的強打一壘手，在2019年他敲出生涯最佳的37發全壘打和116分打點，也入選明星賽，然而2020年成績下滑，僅剩.226的打擊率和.305的上壘率，另外在57場出賽被三振了59次。