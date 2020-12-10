MLB／天使半路殺出爭搶 傳大都會仍接近簽下全明星捕手

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，紐約大都會隊接近與明星捕手麥肯（James McCann）簽約，但天使半路殺出，目前情勢仍導向大都會。

Source confirms Angels remain in mix for free-agent C James McCann, as @ByRobertMurray and @JonHeyman said. Ball still appears to be in Mets’ court. Unless McCann takes less to return to SoCal, Angels would be spending ~$10M per year on catcher when they have vast pitching needs. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) December 9, 2020

美媒表示，麥肯與大都會的簽約意味著他們放棄自由市場排行第一的捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），麥肯或許知名度不高，然而他也不是省油的燈。

30歲的麥肯在初入大聯盟時成績並不出色，然而其防守態度和領袖風範受到不少前輩推崇，曾經是老虎隊友、同時是賽揚強投的韋蘭德（Justin Verlander）就曾說：「他是我們隊上最像隊長的人。」

2018年麥肯陷入低潮，他僅打出.220/.267/.581的打擊三圍，以及災難般的wRC+57（進階攻擊指數），同年休賽季遭到老虎釋出，輾轉來到白襪。

白襪時期的麥肯如獲新生，2019年打擊三圍.276/.334/.474與25發全壘打。 歐新社

來到風城的麥肯如獲新生，2019年打擊三圍.276/.334/.474與25發全壘打，也入選生涯第一次進入全明星賽，他表示自己改變了出棒節奏，擊球初速由87.8英哩增至90.2英哩。

作為捕手，麥肯也有37%的阻殺能力，唯一美中不足的就是他的偷好球（framing）能力名列平均以下，這也是白襪在去年與另一位捕手葛蘭多（Yasmani Grandal ）簽下4年約的原因。

消息指出天使願意開出年均1000萬美元的薪資邀請麥肯來到南加州，顯然大都會端出更大的合約延攬他入隊。

至於美媒認為有「富爸爸」加持的大都會不把目標放在FA市場頭號捕手瑞爾穆托，而是鎖定麥肯，主要是還想繼續追求新科國聯塞揚包爾（Trevor Bauer）與「核彈頭」史普林格（George Springer）兩名頂尖投打。