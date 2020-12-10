快訊

評／培養乖乖牌檢察官？高檢署插手職務評定的惡果

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天使半路殺出爭搶 傳大都會仍接近簽下全明星捕手

聯合新聞網 / 綜合報導
傳大都會搶下全明星捕手麥肯 歐新社
傳大都會搶下全明星捕手麥肯 歐新社

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，紐約大都會隊接近與明星捕手麥肯（James McCann）簽約，但天使半路殺出，目前情勢仍導向大都會。

美媒表示，麥肯與大都會的簽約意味著他們放棄自由市場排行第一的捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），麥肯或許知名度不高，然而他也不是省油的燈。

30歲的麥肯在初入大聯盟時成績並不出色，然而其防守態度和領袖風範受到不少前輩推崇，曾經是老虎隊友、同時是賽揚強投的韋蘭德（Justin Verlander）就曾說：「他是我們隊上最像隊長的人。」

2018年麥肯陷入低潮，他僅打出.220/.267/.581的打擊三圍，以及災難般的wRC+57（進階攻擊指數），同年休賽季遭到老虎釋出，輾轉來到白襪。

白襪時期的麥肯如獲新生，2019年打擊三圍.276/.334/.474與25發全壘打。 歐新社
白襪時期的麥肯如獲新生，2019年打擊三圍.276/.334/.474與25發全壘打。 歐新社

來到風城的麥肯如獲新生，2019年打擊三圍.276/.334/.474與25發全壘打，也入選生涯第一次進入全明星賽，他表示自己改變了出棒節奏，擊球初速由87.8英哩增至90.2英哩。

作為捕手，麥肯也有37%的阻殺能力，唯一美中不足的就是他的偷好球（framing）能力名列平均以下，這也是白襪在去年與另一位捕手葛蘭多（Yasmani Grandal ）簽下4年約的原因。

消息指出天使願意開出年均1000萬美元的薪資邀請麥肯來到南加州，顯然大都會端出更大的合約延攬他入隊。

至於美媒認為有「富爸爸」加持的大都會不把目標放在FA市場頭號捕手瑞爾穆托，而是鎖定麥肯，主要是還想繼續追求新科國聯塞揚包爾（Trevor Bauer）與「核彈頭」史普林格（George Springer）兩名頂尖投打。

薪資 紐約

相關新聞

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

12月8日，日本職棒讀賣巨人隊，正式讓陣中王牌投手菅野智之進入美國職棒入札程序，有意爭取菅野加盟的大聯盟球隊，將有一個月的時間（截至1月7日）競標菅野。成功得標的球隊，能夠獲得菅野的加盟，但也得支付簽

MLB／達比修有入選All-MLB年度第一隊 日本第一人

大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）今天公布，小熊隊達比修有今年投出塞揚獎票選第二名的成績，也成為年度第一隊的五大...

MLB／目標不只是先發輪值 洋基詢價海盜投打雙雄

據《匹茲堡郵報》記者麥基（Jason Mackey）撰文報導，洋基隊開始洽詢海盜隊投打雙雄——泰隆（Jameson Taillon ）與貝爾（Josh Bell）。 儘管將二壘手勒梅休（DJ L

MLB／天使半路殺出爭搶 傳大都會仍接近簽下全明星捕手

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，紐約大都會隊接近與明星捕手麥肯（James McCann）簽約，但天使半路殺出，目前情勢仍導向大都會。 Source co

MLB／白襪搶林恩致「骨牌效應」 點燃頂級投手爭奪戰？

稍早芝加哥白襪以兩位新秀為代價，換得前遊騎兵王牌林恩(Lance Lynn)，而大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)特別撰文稱，此交易案可能會引起骨牌效應，意旨自由市場大咖投手的爭奪戰即將點

MLB／兩聯盟MVP再次攜手 外帶一份漢克阿倫獎！

象徵該年度最佳打者的漢克阿倫獎在今(9)日公布，美聯由芝加哥白襪阿布瑞尤(Jose Abreu)獲選，國聯則是由勇士弗里曼(Freddie Freeman)榮獲，這是此獎項自1999年創立以來，兩聯盟

MLB／洋基只能二選一！ 美主播：簽勒梅修就沒田中

勒梅修(DJ LeMahieu)不接受合格報價後，紐約洋基還是希望將這名新科美聯打擊王給簽回，而洋基轉播單位「YES Network」當家主播凱依(Michael Kay)認為，簽下勒梅修需要相當大的

MLB／別再說「美中不足」 白襪、皇家補強戰力

本季季後賽第一輪中區球隊全數遭淘汰，也被球迷譏笑為「美中不足，國中程度」，而美聯中區兩支球隊今(9)重整旗鼓，堪薩斯皇家與一壘手山塔那(Carlos Santana)達成2年1700萬合約協議，而芝加

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

台灣棒球迷對日前因用禁藥再次被禁賽一年的美職棒球星卡諾(Robinson Cano)是不陌生的，一方面他和台灣之光王建民同梯次上大聯盟紐約洋基隊，另一方面卡諾老爸以前在台灣中華職棒統一獅隊和味全龍打過

MLB／連兩年獲塞揚選票 前遊騎兵王牌林恩轉投白襪

根據大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)報導，德州遊騎兵將王牌投手林恩(Lance Lynn)打包送往芝加哥白襪，換得右投唐寧（Dane Dunning）及小聯盟左投威姆斯(Avery We

MLB／「內褲模特兒」回歸棒壇 新庄拚復出登上官網

昨(7)日日本職棒舉辦戰力外測試會，吸引許多前職棒球員展現球技，而揚言復出的48歲老將新庄剛志也前來報名參加，更是敲出帶有打點的安打，讓大聯盟官網特別介紹這位曾經旅美的日職好手。 大聯盟官網記者莫納

38轟史瓦柏也被拋棄 大聯盟外野手迎來最冷寒冬

原訂本週舉行的大聯盟年度季後盛事「冬季會議」難逃疫情影響，老早就宣布改採線上舉辦。如此一來，不但少了記者追著各隊GM滿場跑搶發推特的熱鬧，超級經紀人波拉斯（Scott Broas）接受採訪大放厥詞的場

熱門新聞

日職／日媒稱陽岱鋼首年就不對勁 巨人簽梶谷隆幸要借鏡

NBA／曝10隊薪資破豪華稅門檻 勇士、籃網數字驚人

日職／陳偉殷有援護了！ 傳阪神簽下47轟的新楓康之子

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

NBA／獨行俠釋出奪冠班底 送巴瑞亞260萬美元臨別禮

爆米花／綺麗珊瑚22戰全敗 止敗只剩2次機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。