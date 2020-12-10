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MLB／達比修有入選All-MLB年度第一隊 日本第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
達比修有成為年度第一隊的五大先發投手之一，日籍球員史上第一人 法新社
達比修有成為年度第一隊的五大先發投手之一，日籍球員史上第一人 法新社

大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）今天公布，小熊隊達比修有今年投出塞揚獎票選第二名的成績，也成為年度第一隊的五大先發投手之一，日籍球員史上第一人，達比修有立刻在推特上說：「Thank You（謝謝）。」

今年因疫情關係沒有舉辦全明星賽，也讓2019年才成立的「大聯盟最佳陣容」票選有著不同意義，此獎項是透過50%的球迷票選、50%各界專家票選，選出年度第一隊、第二隊成員。

每一隊包括5名先發投手、2名後援投手、3名外野手，捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、指定打擊則各一人，結果在今天揭曉。

第一隊的5名先發投手中，包括達比修有、美聯塞揚獎得主畢柏（Shane Bieber）、國聯塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）以及勇士隊7勝0敗的投手弗瑞德（Max Fried），大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）則是連兩年獲選。

日籍球員去年無人入圍，今年達比修有在縮水球季中繳出8勝3敗、93次三振、防禦率2.01的成績，與前田健太雙雙入圍，最終由達比修成為第一位獲選第一隊的日本球員。

第一隊成員以勇士隊球員人數最多，共有3人入選，除了投手弗瑞德外，國聯MVP弗里曼（Freddie Freeman）擠下同是一壘手位置的美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu），以及指定打擊歐蘇納（Marcell Ozuna）。

2020年大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）第一隊名單

大聯盟年度第一隊名單出爐。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟年度第一隊名單出爐。 截圖自大聯盟官方推特

捕手 培瑞茲（Salvador Perez），皇家隊

一壘手 弗里曼（Freddie Freeman），勇士隊

二壘手 勒梅休（DJ LeMahieu），洋基隊

三壘手 馬恰多（Manny Machado），教士隊

游擊手 塔提斯（Fernando Tatis Jr.），教士隊

外野手 貝茲（Mookie Betts），道奇隊

外野手 楚奧特（Mike Trout），天使隊

外野手 索托（Juan Soto），國民隊

指定打擊 歐蘇納（Marcell Ozuna），勇士隊

先發投手 包爾（Trevor Bauer），紅人隊

先發投手 畢柏（Shane Bieber），印地安人隊

先發投手 達比修有，小熊隊

先發投手 狄葛隆（Jacob deGrom），大都會隊

先發投手 弗瑞德（Max Fried），勇士隊

後援投手 安德森（Nick Anderson），光芒隊

後援投手 漢崔克斯（Liam Hendriks），運動家隊

2020年大聯盟最佳陣容（All-MLB Team）第二隊名單

大聯盟年度第二隊名單出爐。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟年度第二隊名單出爐。 截圖自大聯盟官方推特

捕手 瑞爾穆托（J.T. Realmuto），費城人隊

一壘手 阿布瑞尤（José Abreu），白襪隊

二壘手 勞爾（Brandon Lowe），光芒隊

三壘手 拉米瑞茲（José Ramírez），印地安人隊

游擊手 席格（Corey Seager），道奇隊

外野手 亞古納（Ronald Acuña Jr.），道奇隊

外野手 亞斯川斯基（Mike Yastrzemski），巨人隊

外野手 康佛托（Michael Conforto），大都會隊

指定打擊 克魯茲（Nelson Cruz），雙城隊

先發投手 拉梅特（Dinelson Lamet），教士隊

先發投手 柯爾（Gerrit Cole），洋基隊

先發投手 克蕭（Clayton Kershaw），道奇隊

先發投手 前田健太，雙城隊

先發投手 柳賢振，藍鳥隊

後援投手 漢德（Brad Hand），印地安人隊

後援投手 威廉斯（Devin Williams），釀酒人隊

勇士 達比修有 小熊隊

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