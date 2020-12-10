快訊

北北基大雨特報 吳德榮：周日冷氣團將創入冬最低溫

拜登內閣首張華裔臉孔 凱瑟琳將成美第一位非白人貿易代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

聯合新聞網 / 李秉昇
菅野智之是日職2017、2018年澤村賞得主，今年以14勝2敗、防禦率1.97戰績三度拿下央聯勝投王，他決定轉戰美職之後已吸引多支球隊的興趣，過去用過不少日本投手的洋基、紅襪都可能參與競標。 歐新社資料照片
菅野智之是日職2017、2018年澤村賞得主，今年以14勝2敗、防禦率1.97戰績三度拿下央聯勝投王，他決定轉戰美職之後已吸引多支球隊的興趣，過去用過不少日本投手的洋基、紅襪都可能參與競標。 歐新社資料照片

12月8日，日本職棒讀賣巨人隊，正式讓陣中王牌投手菅野智之進入美國職棒入札程序，有意爭取菅野加盟的大聯盟球隊，將有一個月的時間（截至1月7日）競標菅野。成功得標的球隊，能夠獲得菅野的加盟，但也得支付簽訂合約價值15%到20%的補償金給讀賣巨人。菅野投身大聯盟的球員市場，立刻引發球界關注，據傳缺先發投手的競爭中球隊，如波士頓紅襪、紐約洋基、聖地牙哥教士，皆已透露出想要網羅菅野的意向。

今年大聯盟本土的自由球員市場上（原先母隊為大聯盟球隊，後成自由球員者），缺乏明星級的先發投手選項，排除掉已經簽約者，現階段剩下能稱得上先發輪值前四號，且年紀又不會太大的投手，大概就只有包爾（Trevor Bauer）、田中將大、派克斯頓（James Paxton）、歐多瑞茲（Jake Odorizzi）、波瑟羅（Rick Porcello）等人，因此菅野成為可被競標的球員後，許多有意大幅加強先發輪值的球隊，應該都會把他列入目標清單。

在美國媒體和分析專家的眼中，菅野是風險較低的投手補強選項，因為他資歷顯赫、心態成熟度很高、球技自然也不在話下。最少，他能夠成為大聯盟球隊輪值中段的先發投手，如果狀況好，甚至可以達到前兩號的水準。

菅野智之在2017年經典賽時，曾有效壓制美國隊打線，先發6局只被打3支安打失掉1分非自責分，他的曲球威力強大，送出了6次三振。 歐新社資料照片
菅野智之在2017年經典賽時，曾有效壓制美國隊打線，先發6局只被打3支安打失掉1分非自責分，他的曲球威力強大，送出了6次三振。 歐新社資料照片

現年31歲的菅野，不僅曾在2014年獲得中央聯盟最有價值球員獎的肯定，更在2017和2018連莊象徵日職投手最高榮譽的澤村賞。2019年，接近而立之年的菅野面臨成績衰退的窘境，除了防禦率、被打擊率、被全壘打率都大幅增加，直球均速也有所下滑，令不少人對他的未來感到擔憂，心想那個從23歲起就主宰日職央聯沙場的王牌投手，是不是已經成為過去式？但菅野很快就用超群的2020賽季，消除那些擔憂，於137.1局的投球中繳出1.97的頂尖防禦率，三振（131）、保送（25）、被打擊率（.196）的數字都回到之前的巔峰級水平，而14勝2敗的戰績也一樣令巨人迷喜上眉梢。

2020年的菅野之所以能找回頂級身手，關鍵在於他完全恢復健康，並且在壘上無人時採取新的投球動作：在把動能向前傳導、揮臂投球前，拿球的雙手和軀幹先往順時針方向扭轉，然後身體其他部位才跟上，繼續進行後續的投球機制。菅野曾說過，這個新準備動作能提供更好的平衡，幫助他提升右腳的蓄力、產生更大的能量，也因此其速球威力相比與2019年有所提升，而滑球的銳利程度也變得更優質。

菅野的投球特色在於出色的控球、大賽投手的強心臟、優異的滑球（具有兩種變化，有人會把比較快的那顆稱作卡特球）；此外，他具備中上水準的速球、指叉球，跟一顆用來破壞打者出棒節奏的曲球。雖然已年過30，但菅野速球均速仍可達93英里，接近大聯盟平均水準，是非常好的跡象。他使用率近百分之30的滑球，與在大聯盟通常效果更好的指叉球，如果真的能在美國施展，預計都能發揮得不錯。

若跟其他近10年在大聯盟發展的日本投手前輩比較，菅野的前景也確實值得看好。以下是日本大聯盟投手在（赴美前）日職時期留下的平均投球數據，以及菅野的數據：

李秉昇製表
李秉昇製表

可以看到，菅野在日職的頻率型投球數據，最接近當年尚未赴美的田中將大。當然，田中當時所處的太平洋聯盟環境，跟現在的中央聯盟環境，有所落差，不過兩人在三振保送比的數字相近程度，還是值得一提。此外，菅野跟田中在變化球的武器上，也有相似之處，他倆都十分倚賴滑球和指叉球這兩種球路，因此讓部分球探在評估菅野未來若成功赴美的可能表現時，有更多樂觀的理由，畢竟若撇開田中在大聯盟的傷病問題，其整體在大聯盟的成績可說是非常出色，絕對具有第三號先發投手的程度。

唯一值得留意的是，田中當年透過入札制度赴美時，才25歲；菅野現在要挑戰美職的年紀，比那時候的田中要多出許多（足足多出六歲）。就算菅野今年投出回春的成績，但人畢竟仍得遭遇老化的不可抗力因素，只是時間早晚問題，菅野的巔峰期還剩幾年，會是各隊在競標他時的一大疑慮。

也是因為年紀的關係，美國媒體在推估菅野合約價值時，顯得保守一些。合約價值評估在業界具有頗大公信力的美國棒球媒體「大聯盟交易傳聞」（MLB Trade Rumors）就推算，菅野大概能獲得一紙長度兩到三年、平均年薪落在1000至1200萬美金的合約（最高價值約3600萬美金，折合台幣約十億），跟田中當年在身價最高點所簽的七年、1億5500萬美金條件，落差很大。

田中將大(右)在2014年加入洋基時只有25歲，因此能獲得7年1億5500萬美金的天價合約，菅野智之則是31歲才來挑戰大聯盟，入札身價自然無法與田中將大相比。 歐新社資料照片
田中將大(右)在2014年加入洋基時只有25歲，因此能獲得7年1億5500萬美金的天價合約，菅野智之則是31歲才來挑戰大聯盟，入札身價自然無法與田中將大相比。 歐新社資料照片

當然，合約的數字和價碼都只是揣測，在真正定案前都無法得知；更甚者，我們現在就連菅野在1月7號結束前真的找到大聯盟新東家，也不確定。有可能有興趣的球隊，一直沒辦法跟菅野方把條件談攏，導致協商破局；也有可能，菅野最後覺得大聯盟各隊開出的條件都不盡理想，選擇放棄赴美，重回巨人的懷抱。

不過筆者個人推測，菅野最終應該是能一圓赴美挑戰大聯盟的夢想。雖然大聯盟的2021年賽季仍然充滿未知數，各隊都還不確定明年能開放幾成球迷進場（所以很難對明年的財務狀況做推測），有些球員名單和比賽的規則亦未定案（球員名單人數還沒明確定義，此外，國聯還不知道會不會延續今年所採的指定打擊制，這讓部分球隊不敢貿然補強），但能獨當一面的中段輪值先發投手，還是非常稀有、相當吸引人的補強選項。以日本頂級王牌赴美的表現歷史來看，菅野目前的賣相仍非常不錯，他應能獲得足以讓他點頭的合理條件。

至於究竟誰會是在最後抱走菅野的隊伍？筆者認為除了前面已經有提到的紅襪、洋基、教士等隊，最近調整陣容動作頻頻的天使（已經很多年都有嚴重的先發投手戰力問題），以及有先發補強需求、資金也很充裕的紐約大都會（之前也傳出對田中有興趣），也都是可能延攬菅野入隊的買家。現在就讓我們一起緊盯接下來這個月的大聯盟市場脈動，等待菅野進行入札程序的最終結果吧。

菅野智之 讀賣巨人 洋基 紅襪 田中將大

相關新聞

菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

12月8日，日本職棒讀賣巨人隊，正式讓陣中王牌投手菅野智之進入美國職棒入札程序，有意爭取菅野加盟的大聯盟球隊，將有一個月的時間（截至1月7日）競標菅野。成功得標的球隊，能夠獲得菅野的加盟，但也得支付簽

MLB／白襪搶林恩致「骨牌效應」 點燃頂級投手爭奪戰？

稍早芝加哥白襪以兩位新秀為代價，換得前遊騎兵王牌林恩(Lance Lynn)，而大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)特別撰文稱，此交易案可能會引起骨牌效應，意旨自由市場大咖投手的爭奪戰即將點

MLB／兩聯盟MVP再次攜手 外帶一份漢克阿倫獎！

象徵該年度最佳打者的漢克阿倫獎在今(9)日公布，美聯由芝加哥白襪阿布瑞尤(Jose Abreu)獲選，國聯則是由勇士弗里曼(Freddie Freeman)榮獲，這是此獎項自1999年創立以來，兩聯盟

MLB／洋基只能二選一！ 美主播：簽勒梅修就沒田中

勒梅修(DJ LeMahieu)不接受合格報價後，紐約洋基還是希望將這名新科美聯打擊王給簽回，而洋基轉播單位「YES Network」當家主播凱依(Michael Kay)認為，簽下勒梅修需要相當大的

MLB／別再說「美中不足」 白襪、皇家補強戰力

本季季後賽第一輪中區球隊全數遭淘汰，也被球迷譏笑為「美中不足，國中程度」，而美聯中區兩支球隊今(9)重整旗鼓，堪薩斯皇家與一壘手山塔那(Carlos Santana)達成2年1700萬合約協議，而芝加

曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

台灣棒球迷對日前因用禁藥再次被禁賽一年的美職棒球星卡諾(Robinson Cano)是不陌生的，一方面他和台灣之光王建民同梯次上大聯盟紐約洋基隊，另一方面卡諾老爸以前在台灣中華職棒統一獅隊和味全龍打過

MLB／連兩年獲塞揚選票 前遊騎兵王牌林恩轉投白襪

根據大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)報導，德州遊騎兵將王牌投手林恩(Lance Lynn)打包送往芝加哥白襪，換得右投唐寧（Dane Dunning）及小聯盟左投威姆斯(Avery We

MLB／「內褲模特兒」回歸棒壇 新庄拚復出登上官網

昨(7)日日本職棒舉辦戰力外測試會，吸引許多前職棒球員展現球技，而揚言復出的48歲老將新庄剛志也前來報名參加，更是敲出帶有打點的安打，讓大聯盟官網特別介紹這位曾經旅美的日職好手。 大聯盟官網記者莫納

MLB／一日球迷是你？ 紅襪球迷竟沒認出曼尼

為了延續職棒生涯，前波士頓紅襪球星曼尼(Manny Ramirez)以1年合約加盟澳職雪梨藍襪，而日前他在當地一家咖啡店時，遇到一位頭戴紅襪球帽的球迷便主動上去攀談，不料這位球迷卻沒認出這位紅襪傳奇，

MLB／能打也要能守！ 大聯盟無意延續全面DH制

因大聯盟勞資協議將在明年球季結束後到期，加上疫情推波助瀾下，今年大聯盟實施一連串變革，包含全面實行DH(指定打擊)制，此項制度雖廣受各界好評，但大聯盟卻無意在2021年延續。 目前自由市場處於冷清狀

MLB／救援成功率不到5成 天使向紅人換來終結者

為解決殘破不堪的牛棚，洛杉磯天使今(8)日與辛辛那提紅人達成交易，送出投手拉米瑞茲(Noe Ramirez)、一名日後指定球員及部分現金，換來終結者伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)。

38轟史瓦柏也被拋棄 大聯盟外野手迎來最冷寒冬

原訂本週舉行的大聯盟年度季後盛事「冬季會議」難逃疫情影響，老早就宣布改採線上舉辦。如此一來，不但少了記者追著各隊GM滿場跑搶發推特的熱鬧，超級經紀人波拉斯（Scott Broas）接受採訪大放厥詞的場

熱門新聞

NBA／回應厄文「關鍵球」言論 詹姆斯：有點受傷

NBA／哈登返抵休士頓 想離開火箭態度仍很堅決

日職／日媒稱陽岱鋼首年就不對勁 巨人簽梶谷隆幸要借鏡

NBA／曝10隊薪資破豪華稅門檻 勇士、籃網數字驚人

NBA／7號球衣願讓給安東尼 羅伊透露暖心小故事

日職／陳偉殷有援護了！ 傳阪神簽下47轟的新楓康之子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。