菅野智之賣相佳 可望以破十億合約加盟美職球隊

12月8日，日本職棒讀賣巨人隊，正式讓陣中王牌投手菅野智之進入美國職棒入札程序，有意爭取菅野加盟的大聯盟球隊，將有一個月的時間（截至1月7日）競標菅野。成功得標的球隊，能夠獲得菅野的加盟，但也得支付簽訂合約價值15%到20%的補償金給讀賣巨人。菅野投身大聯盟的球員市場，立刻引發球界關注，據傳缺先發投手的競爭中球隊，如波士頓紅襪、紐約洋基、聖地牙哥教士，皆已透露出想要網羅菅野的意向。

今年大聯盟本土的自由球員市場上（原先母隊為大聯盟球隊，後成自由球員者），缺乏明星級的先發投手選項，排除掉已經簽約者，現階段剩下能稱得上先發輪值前四號，且年紀又不會太大的投手，大概就只有包爾（Trevor Bauer）、田中將大、派克斯頓（James Paxton）、歐多瑞茲（Jake Odorizzi）、波瑟羅（Rick Porcello）等人，因此菅野成為可被競標的球員後，許多有意大幅加強先發輪值的球隊，應該都會把他列入目標清單。

在美國媒體和分析專家的眼中，菅野是風險較低的投手補強選項，因為他資歷顯赫、心態成熟度很高、球技自然也不在話下。最少，他能夠成為大聯盟球隊輪值中段的先發投手，如果狀況好，甚至可以達到前兩號的水準。

菅野智之在2017年經典賽時，曾有效壓制美國隊打線，先發6局只被打3支安打失掉1分非自責分，他的曲球威力強大，送出了6次三振。 歐新社資料照片

現年31歲的菅野，不僅曾在2014年獲得中央聯盟最有價值球員獎的肯定，更在2017和2018連莊象徵日職投手最高榮譽的澤村賞。2019年，接近而立之年的菅野面臨成績衰退的窘境，除了防禦率、被打擊率、被全壘打率都大幅增加，直球均速也有所下滑，令不少人對他的未來感到擔憂，心想那個從23歲起就主宰日職央聯沙場的王牌投手，是不是已經成為過去式？但菅野很快就用超群的2020賽季，消除那些擔憂，於137.1局的投球中繳出1.97的頂尖防禦率，三振（131）、保送（25）、被打擊率（.196）的數字都回到之前的巔峰級水平，而14勝2敗的戰績也一樣令巨人迷喜上眉梢。

2020年的菅野之所以能找回頂級身手，關鍵在於他完全恢復健康，並且在壘上無人時採取新的投球動作：在把動能向前傳導、揮臂投球前，拿球的雙手和軀幹先往順時針方向扭轉，然後身體其他部位才跟上，繼續進行後續的投球機制。菅野曾說過，這個新準備動作能提供更好的平衡，幫助他提升右腳的蓄力、產生更大的能量，也因此其速球威力相比與2019年有所提升，而滑球的銳利程度也變得更優質。

菅野的投球特色在於出色的控球、大賽投手的強心臟、優異的滑球（具有兩種變化，有人會把比較快的那顆稱作卡特球）；此外，他具備中上水準的速球、指叉球，跟一顆用來破壞打者出棒節奏的曲球。雖然已年過30，但菅野速球均速仍可達93英里，接近大聯盟平均水準，是非常好的跡象。他使用率近百分之30的滑球，與在大聯盟通常效果更好的指叉球，如果真的能在美國施展，預計都能發揮得不錯。

若跟其他近10年在大聯盟發展的日本投手前輩比較，菅野的前景也確實值得看好。以下是日本大聯盟投手在（赴美前）日職時期留下的平均投球數據，以及菅野的數據：

李秉昇製表

可以看到，菅野在日職的頻率型投球數據，最接近當年尚未赴美的田中將大。當然，田中當時所處的太平洋聯盟環境，跟現在的中央聯盟環境，有所落差，不過兩人在三振保送比的數字相近程度，還是值得一提。此外，菅野跟田中在變化球的武器上，也有相似之處，他倆都十分倚賴滑球和指叉球這兩種球路，因此讓部分球探在評估菅野未來若成功赴美的可能表現時，有更多樂觀的理由，畢竟若撇開田中在大聯盟的傷病問題，其整體在大聯盟的成績可說是非常出色，絕對具有第三號先發投手的程度。

唯一值得留意的是，田中當年透過入札制度赴美時，才25歲；菅野現在要挑戰美職的年紀，比那時候的田中要多出許多（足足多出六歲）。就算菅野今年投出回春的成績，但人畢竟仍得遭遇老化的不可抗力因素，只是時間早晚問題，菅野的巔峰期還剩幾年，會是各隊在競標他時的一大疑慮。

也是因為年紀的關係，美國媒體在推估菅野合約價值時，顯得保守一些。合約價值評估在業界具有頗大公信力的美國棒球媒體「大聯盟交易傳聞」（MLB Trade Rumors）就推算，菅野大概能獲得一紙長度兩到三年、平均年薪落在1000至1200萬美金的合約（最高價值約3600萬美金，折合台幣約十億），跟田中當年在身價最高點所簽的七年、1億5500萬美金條件，落差很大。

田中將大(右)在2014年加入洋基時只有25歲，因此能獲得7年1億5500萬美金的天價合約，菅野智之則是31歲才來挑戰大聯盟，入札身價自然無法與田中將大相比。 歐新社資料照片

當然，合約的數字和價碼都只是揣測，在真正定案前都無法得知；更甚者，我們現在就連菅野在1月7號結束前真的找到大聯盟新東家，也不確定。有可能有興趣的球隊，一直沒辦法跟菅野方把條件談攏，導致協商破局；也有可能，菅野最後覺得大聯盟各隊開出的條件都不盡理想，選擇放棄赴美，重回巨人的懷抱。

不過筆者個人推測，菅野最終應該是能一圓赴美挑戰大聯盟的夢想。雖然大聯盟的2021年賽季仍然充滿未知數，各隊都還不確定明年能開放幾成球迷進場（所以很難對明年的財務狀況做推測），有些球員名單和比賽的規則亦未定案（球員名單人數還沒明確定義，此外，國聯還不知道會不會延續今年所採的指定打擊制，這讓部分球隊不敢貿然補強），但能獨當一面的中段輪值先發投手，還是非常稀有、相當吸引人的補強選項。以日本頂級王牌赴美的表現歷史來看，菅野目前的賣相仍非常不錯，他應能獲得足以讓他點頭的合理條件。

至於究竟誰會是在最後抱走菅野的隊伍？筆者認為除了前面已經有提到的紅襪、洋基、教士等隊，最近調整陣容動作頻頻的天使（已經很多年都有嚴重的先發投手戰力問題），以及有先發補強需求、資金也很充裕的紐約大都會（之前也傳出對田中有興趣），也都是可能延攬菅野入隊的買家。現在就讓我們一起緊盯接下來這個月的大聯盟市場脈動，等待菅野進行入札程序的最終結果吧。