MLB／白襪搶林恩致「骨牌效應」 點燃頂級投手爭奪戰？

稍早芝加哥白襪以兩位新秀為代價，換得前遊騎兵王牌林恩(Lance Lynn)，而大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)特別撰文稱，此交易案可能會引起骨牌效應，意旨自由市場大咖投手的爭奪戰即將點燃。

自由市場開市後，多數球隊將補強目標鎖定在先發投手身上，如摩頓(Charlie Morton)、麥納(Mike Minor)、史邁利(Drew Smyly)及瑞伊(Robbie Ray)皆有歸屬，昨天白襪完成林恩交易案後，某位美聯高層透露：「我想這交易會引發骨牌效應，大家會把注意力放在自由市場中的頂級投手上。」

費恩森表示，目前自由市場上最大咖投手非新科國聯塞揚得主包爾(Trevor Bauer)莫屬，不過各球團因疫情導致收入減少，也多少影響包爾的簽約意願，而除了包爾外，歐多瑞茲(Jake Odorizzi)，田中將大及沃克(Taijuan Walker)是自由市場剩餘選擇。

一位國聯高層指出：「我認為目前還有球隊想要透過交易或簽約來補強先發投手，這是不會改變的。」，如今投手的選擇上愈來愈少，許多球團仍亟欲填補先發輪值的情況下，大咖投手的爭奪戰恐將正式引爆，而另一位球隊高層則表示：「今年的自由市場存在很多不確定性，但先發投手的市場仍然很大，每個球團都需要投手。」