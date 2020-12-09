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MLB／兩聯盟MVP再次攜手 外帶一份漢克阿倫獎！

聯合新聞網 / 綜合報導
象徵該年度最佳打者的漢克阿倫獎在今(9)日公布，由兩聯盟MVP阿布瑞尤與弗里曼攜手獲獎，也是史上第四對同年度包辦此兩獎項的得主。 截圖自大聯盟官方推特
象徵該年度最佳打者的漢克阿倫獎在今(9)日公布，由兩聯盟MVP阿布瑞尤與弗里曼攜手獲獎，也是史上第四對同年度包辦此兩獎項的得主。 截圖自大聯盟官方推特

象徵該年度最佳打者的漢克阿倫獎在今(9)日公布，美聯由芝加哥白襪阿布瑞尤(Jose Abreu)獲選，國聯則是由勇士弗里曼(Freddie Freeman)榮獲，這是此獎項自1999年創立以來，兩聯盟史上第4對包辦賽季MVP及漢克阿倫獎的獲獎者。

阿布瑞尤成為古巴籍首位獲漢克阿倫獎的球員，今年各項攻擊數據皆名列前茅，而76支安打數、60分打點及6成17長打率則是排名聯盟第一，更是連續兩年獲得打點王，19轟也僅次於洋基沃特(Luke Voit)的22支。

阿布瑞尤透過翻譯表示：「我知道漢克阿倫為棒球帶來許多貢獻，能夠獲得此獎項，我感到非常興奮且榮幸。」

國聯得獎者弗里曼則是繼2005年瓊斯(Andrew Jones)後，勇士隊史第二位榮獲漢克阿倫獎的得主，弗里曼本賽季打出打擊三圍.341 / .462 / .640的高標成績，繳出可怕的1.102 OPS值，也帶領勇士闖進國聯冠軍賽。

「能身穿與漢克阿倫相同的勇士球衣獲獎，對我來說是重大的意義。」弗里曼表示：「更特別的是，他時常來球場與我們分享經驗，對我來說，獲得此獎項是多麼特別的體驗。」

這也是史上第四對包辦賽季MVP、漢克阿倫獎的球員，前三對分別為2012年的卡布雷拉(Miguel Cabrera，美聯)和波西(Buster Posey，國聯)、2015年唐納森(Josh Donaldson，美聯)和哈波(Bryce Harper，國聯)及2017年亞土維(Jose Altuve，美聯)與史丹頓(Giancarlo Stanton，國聯)。

古巴 芝加哥

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