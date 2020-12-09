MLB／只能二選一！ 洋基主播：簽勒梅修就沒田中

勒梅修(DJ LeMahieu)不接受合格報價後，紐約洋基還是希望將這名新科美聯打擊王給簽回，而洋基轉播單位「YES Network」當家主播凱依(Michael Kay)認為，簽下勒梅修需要相當大的代價，如果將他帶回，那麼田中將大就無法回到洋基了。

「洋基休賽季首要任務，就是簽回勒梅修」，凱依在ESPN的廣播節目上表示：「我不能說洋基將會花費多少錢簽下勒梅修，不過據我所知，這將是一筆龐大的合約，洋基很想將勒梅休帶回，這也許是他們在自由市場上斬獲的最後一位明星球員，所以如果順利簽下勒梅修，那我認為田中或許回不去洋基了。」

另外凱依也提到，即便是身為豪門的洋基，本季也因疫情損失了不少收入：「洋基已經無法像前幾個賽季一樣恣意灑下銀彈，他們也像其他球團一樣處於虧損狀態，從他們目前在自由市場上沒有什麼作為就看得出來。」

在派克斯頓(James Paxton)和哈普(JA Happ)成為自由球員、家暴禁賽的赫曼(Domingo German)與傷癒回歸的塞佛里諾(Luis Severino)狀況不明的情況下，目前洋基先發輪值僅剩王牌投手柯爾(Gerrit Cole)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，預計洋基將在自由市場尋找先發好手或在使用自家農場新秀。