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MLB／別再說「美中不足」 白襪、皇家補強戰力

聯合新聞網 / 綜合報導
伊頓相隔4年後重返老東家白襪、山塔那則以2年1700萬美合約加盟皇家。 歐新社、美聯社
伊頓相隔4年後重返老東家白襪、山塔那則以2年1700萬美合約加盟皇家。 歐新社、美聯社

本季季後賽第一輪中區球隊全數遭淘汰，也被球迷譏笑為「美中不足，國中程度」，而美聯中區兩支球隊今(9)重整旗鼓，堪薩斯皇家與一壘手山塔那(Carlos Santana)達成2年1700萬合約協議，而芝加哥白襪則是繼完成投手林恩(Lance Lynn)的交易案後，再以1年700萬的代價簽下外野手伊頓(Adam Eaton)，而伊頓也是相隔4年後重返老東家白襪。

34歲的山塔那在2019年以2成81打擊率、34支全壘打外加93分打點入選生涯首次明星賽，但今年數據全面下滑，僅繳出1成99、8轟的不理想成績，克里夫蘭印地安人季後也不執行下季1750萬美元的選擇權。

今年賽季皇家隊團隊打擊率僅2成44，共揮出68支全壘打則與印地安人並列聯盟倒數第六。皇家總經理摩爾(Dayton Moore)表示：「我們的目標是在休賽季補強火力，讓我們的陣型更加完整，使我們變得更好，而山塔那確實是我們理想人選。」

而32歲的伊頓生涯長期擔任開路先鋒，2016年被送往華盛頓國民後，在2019年世界大賽上，貢獻3成20打擊率，不以長打見長的他還揮出2轟，幫助國民奪下隊史第一座世界冠軍，不過今年伊頓打擊同樣也陷入掙扎，2成26打擊率為生涯最差，季末也以150萬遭國民買斷。

白襪也曾接觸自由市場上兩名外野好手布蘭德利(Michael Brantley)及皮德森(Joc Pederson)，但最終還是選擇將伊頓帶回。

芝加哥 華盛頓

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