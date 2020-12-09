曾是洋基的未來之星 卡諾卻在大都會化為流星

台灣棒球迷對日前因用禁藥再次被禁賽一年的美職棒球星卡諾(Robinson Cano)是不陌生的，一方面他和台灣之光王建民同梯次上大聯盟紐約洋基隊，另一方面卡諾老爸以前在台灣中華職棒統一獅隊和味全龍打過球，所以當年台灣在瘋王建民時，卡諾大概是洋基隊上除隊長傑基(Derek Jeter)之外，另一名受到台灣球迷喜愛的洋基隊員。

記得2005年那時華人球迷正關心王建民表現時，幾次前往老的洋基球場跟隨採訪，有一場比賽完，洋基大概取得勝利，賽後洋基隊員依循傳統要整弄新進的球員包含王建民和卡諾，要求他們兩人穿著類似日本女高校的水手服，手持啦啦隊的彩球，把兩人硬推至洋基隊的媒體專用門「示眾」，供媒體拍照。

當時的氣氛相當好笑、也很熱烈，但鎂光燈的焦點和幾名老球員都是專注在卡諾身上，一方面隊上拉丁裔的球員多，二來卡諾在隊上也比較受歡迎，他的個性相當大方且他那個動不動就笑臉迎人的模樣確實討喜，第二天紐約幾份當地報紙都把卡諾的變身滑稽照登上，只有筆者服務的世界日報是用王建民的搞笑變裝照。隨著卡諾在球場上精彩的表現，很快地他就變成紐約職業運動中一顆即將升起的巨星。王建民一方面個性比較靦腆低調些，加上英語方面還是較弱，即使場上投的也不賴，但受歡迎程度和同梯的卡諾完全在不同的檔次。

王建民之前能成為滾地球王子，卡諾也有很多的貢獻。常常看到球一被打過去二壘，他飛撲過去「接」住，啪就站起來了，很快啊！然後上來就是一個左正蹬，吭一個右鞭腿，「化」解強勁的球勢之後，再「發」包給基特進行雙殺。他這接化發的功力已到金手套宗師境界。 歐新社資料照片

卡諾當時受到球隊上下的喜愛與敬重還有一個原因，每次賽前至少四、五小時，他老兄就已經很敬業地來到球場作自主訓練，只見左打的他在當時的打擊教練隆恩(Kevin Long)的指導和觀看下，一球球的將餵進本壘板的紅中球，以他那開放式的打擊姿勢打至洋基球場右外野的看台上或牛棚裡。那時的卡諾個性隨和、在二游間以「隨意撈、輕鬆傳」的防守風格，配合上漸漸要發起來的打擊火力，他已經被看好是布朗士(洋基隊所在的區)的新一代轟炸機，甚至按照他那樣的發展方式，加上已經在紐約奪過世界大賽冠軍了，有媒體認為洋基球場在中外野全壘打牆後方的名人堂公園，可能都已經開始為他預定牌位了。

你在健身房練死勁兒，不好用？卡諾(左)沒有學習洋基前隊友基特對棒球的熱情與毅力，反而是學到了A-Rod(右)的投機取巧。 歐新社資料照片

很可惜的卡諾也是普通人，2013年時聲勢中天的他難以抵抗水手隊的天價合約，以10年2億4000萬的薪水飛到西雅圖去發展了，記得他離開紐約時，球評包含洋基電視播報員凱依(Michael Kay)都不看好他，認為他巔峰已過，西雅圖用不到他10年的。果真沒錯，他在西雅圖只混了五年，其中只有第三年表現是符合他真正身價的一年，第五年時他因為用禁藥被停80場比賽，水手隊發現不對勁後開始想把他給甩掉，剛好紐約大都會隊還懷念著舊版的紐約卡諾，把他給交易過來，成為這卡諾第二次被抓包的背後苦主。

卡諾在水手前兩季的表現比之前在洋基下滑不少，但在2016卻有突然大爆發，打出了驚人的39轟，或許就是此時開始嚐到甜頭，但最終還是紙包不住火，在2018年被驗出使用過禁藥。 歐新社資料照片

當然大都會隊在卡諾出事的同時，對外界表現出此事反而可以節省大都會隊一年2400萬的薪資空間，但實際上對大都會隊來說也是不太名譽，而且讓人聯想到大都會隊幾年前也經歷過類似的「馬西亞(Jenrry Mejia)中邪說」。馬西亞是大都會隊培養出的小聯盟球員，和卡諾一樣他也是多明尼加籍，馬西亞是一名多球路型的投手，很可惜他在大都會隊三次被查獲使用禁藥，和卡諾有些類似，每次被抓到都是先以誤用，然後又說抱歉地的套路，第三次他藉口用盡後，乾脆說是因為他靈魂上中邪了(bewitched)而被迫使用！

扣除掉卡諾被禁賽球監的一年，他和大都會隊還有兩年合約，很怕卡諾如果來年再回到大聯盟場上，以屆時39歲近40歲的年紀，對禁藥的依賴只會增不減，會不會到時也走到那一對外宣稱他也中邪的一步？

卡諾在水手隊時已經有了前科，轉戰大都會後再次被驗出使用禁藥，再說是誤用也不會有人相信了。 歐新社資料照片

回想卡諾10多年前在紐約市北區的一片看好、意氣風發，再看到目前回到紐約市南區的廢物利用、老來用藥的晚景不堪，本有機會進入名人堂殿，最後卻只求安全下莊，這一切還是卡諾咎由自取。不過大聯盟未來在疫情過後，最終的挑戰還是在球員的禁藥控制問題。