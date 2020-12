MLB／「內褲模特兒」回歸棒壇 新庄拚復出登上官網

昨(7)日日本職棒舉辦戰力外測試會,吸引許多前職棒球員展現球技,而揚言復出的48歲老將新庄剛志也前來報名參加,更是敲出帶有打點的安打,讓大聯盟官網特別介紹這位曾經旅美的日職好手。

大聯盟官網記者莫納根(Matt Monagan)以「內褲男模回歸棒壇」撰文寫道,雖然新庄僅在大聯盟效力3年,出賽303場比賽只繳出打擊三圍.245 / .299 / .370、20支全壘打的成績,不過依舊創造許多令人印象深刻的事蹟,2001年身披大都會戰袍時,以單季11分再見打點,與當時同為隊友、名人堂捕手皮耶薩(Mike Piazza)並列第一,隔年效力於舊金山巨人更是成為第一位在世界大賽出賽的日本球員。

而內文也提到新庄在球場外豐富的人生,包括曾經在札幌巨蛋地天花板高空垂降以及與日本名模大河內志保結婚,在退休後還接下內褲品牌代言,開發出一系列自己的品牌服飾,如此精彩的人生也讓時任大都會國際球探米納亞(Omar Minaya)以「萬人迷」來稱呼新庄。

