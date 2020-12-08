MLB／一日球迷是你？ 紅襪球迷竟沒認出曼尼

為了延續職棒生涯，前波士頓紅襪球星曼尼(Manny Ramirez)以1年合約加盟澳職雪梨藍襪，而日前他在當地一家咖啡店時，遇到一位頭戴紅襪球帽的球迷便主動上去攀談，不料這位球迷卻沒認出這位紅襪傳奇，讓曼尼只能面露尷尬回應。

有網友在推特上PO出影片，畫面裡曼尼向一名戴紅襪球帽的球迷搭話：「這頂帽子很棒，不好意思，我能問你一個問題嗎？你最喜歡的球員是哪位？」，但球迷非但沒有認出曼尼，甚至答非所問向曼尼表示身旁的女孩是他女友，讓曼尼只能尷尬回應：「不，我沒那個意思，就是一頂好看的帽子。」。

此貼文一出立即引發熱烈回響：「這怎麼可能」、「哇！真是太不可思議，應該禁止他著任何有關紅襪隊的衣飾」、「是在開玩笑嗎？」、「竟然認不出招牌辮子頭」。

曼尼縱橫大聯盟18年，生涯一共轟出555支全壘打，在紅襪與當時另一主砲歐提茲(David Ortiz)組成「左右護法」，與台灣之光王建民的對決更是為人津津樂道。