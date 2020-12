MLB／一日球迷是你？ 紅襪球迷竟沒認出曼尼

為了延續職棒生涯,前波士頓紅襪球星曼尼(Manny Ramirez)以1年合約加盟澳職雪梨藍襪,而日前他在當地一家咖啡店時,遇到一位頭戴紅襪球帽的球迷便主動上去攀談,不料這位球迷卻沒認出這位紅襪傳奇,讓曼尼只能面露尷尬回應。

有網友在推特上PO出影片,畫面裡曼尼向一名戴紅襪球帽的球迷搭話:「這頂帽子很棒,不好意思,我能問你一個問題嗎?你最喜歡的球員是哪位?」,但球迷非但沒有認出曼尼,甚至答非所問向曼尼表示身旁的女孩是他女友,讓曼尼只能尷尬回應:「不,我沒那個意思,就是一頂好看的帽子。」。

此貼文一出立即引發熱烈回響:「這怎麼可能」、「哇!真是太不可思議,應該禁止他著任何有關紅襪隊的衣飾」、「是在開玩笑嗎?」、「竟然認不出招牌辮子頭」。

曼尼縱橫大聯盟18年,生涯一共轟出555支全壘打,在紅襪與當時另一主砲歐提茲(David Ortiz)組成「左右護法」,與台灣之光王建民的對決更是為人津津樂道。

This guy was wearing a Red Sox hat and didn’t even give Manny Ramirez the time of day... pic.twitter.com/Lr0yU27qSo