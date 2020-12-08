MLB／能打也要能守！ 大聯盟無意延續全面DH制

因大聯盟勞資協議將在明年球季結束後到期，加上疫情推波助瀾下，今年大聯盟實施一連串變革，包含全面實行DH(指定打擊)制，此項制度雖廣受各界好評，但大聯盟卻無意在2021年延續。

目前自由市場處於冷清狀態，部分原因來自於下賽季國聯是否沿用DH制，多少影響了一些強打球星的簽約意願，然而根據名記者羅森索(Ken Rosenthal)報導，大聯盟上周向各球團送出備忘錄，除了要求球團繼續運作外，也說明明年賽季將不會全面實行DH制。

不過國外媒體也提到，這並不是最終決定，勞資雙方將在休賽季共同討論出確定方案，包含是否繼續擴大季後賽席次的議題。

若明年確定不會沿用全面DH制，國聯部分球團以及防守表現不佳的球員將身受其害，如自由市場上的老將克魯茲(Nelson Cruz)、歐蘇納(Marcell Ozuna)及史瓦柏(Kyle Schwarber)等強打，全面實施DH制恐將等到2022年才有可能重新上路。