MLB／救援成功率不到5成 天使向紅人換來終結者

為解決殘破不堪的牛棚，洛杉磯天使今(8)日與辛辛那提紅人達成交易，送出投手拉米瑞茲(Noe Ramirez)、一名日後指定球員及部分現金，換來終結者伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)。

本季天使牛棚表現可說是荒腔走板，除了防禦率高達4.63外，共計26次的救援機會僅成功12次，守下勝利的機率不到5成，因此季後天使決定重整牛棚，選擇不與包含表定原終結者的羅伯斯(Hansel Robles)在內的5位救援投手續約。

30歲的右投手伊格列西亞斯自2016年開始擔任紅人終結者，期間共拿下106次救援成功，防禦率僅3.15，而今年則是繳出2.74防禦率、8次救援成功，在23局的投球局數當中送出31次三振僅5次保送，可說是相當稱職的終結者。

而這筆交易也是天使新任總管梅納西(Perry Minasian)上任以來所作的第二筆交易，而前次交易所換來的游擊手荷西(Jose Iglesias)，兩人雖然姓氏相同，不過並沒有親戚關係，而值得一提的是，兩人同樣來自古巴、同為30歲，且生日僅相差一天。