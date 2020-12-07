中職／這個學長滿好笑 劉崇聖聽王維中「練肖話」

味全龍隊投手劉崇聖在今年季中選秀第七輪上榜，投入職棒約3個月以來，他感覺都還滿適應，也很享受與學長的相處，包括大聯盟級的學長王維中，「他還滿好笑的，很愛練肖話。」

劉崇聖今天為諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽擔任宣傳大使，這是他第二度以職棒球員的身分出席活動，前一次為9月舉辦的九華山地藏庵迷你棒球錦標賽，同樣是嘉義在地的棒球賽。

3個月來的職棒生活，劉崇聖說：「還滿習慣的，團體生活跟高中時差不多，只差在不會有那麼多限制，你自己要管理好自己。」

與學長的相處也不成問題，他說：「學長也不會說擺架子、很好相處，不懂就多問多學。」當然也包括王維中這位學長，「他還滿好笑，他很愛練肖話，假設我們在討論事情，他會講些不相干的話，我們會覺得他很煩、但又很好笑。」