MLB／白襪仍鍾情惠勒 費城人：拿貝比魯斯來都不換
根據「ESPN」報導，費城人開放交易惠勒（Zack Wheeler），吸引白襪等熱烈追求者詢價，費城人老闆米多頓（John Middleton）卻親自出面闢謠：「還太早，拿貝比魯斯來換我都不要。」
惠勒在費城的第一年表現不俗，繳出生涯最佳的防禦率2.92，2019年季末費城人才與他簽下一紙5年合約，當時白襪也是主要競逐者之一，甚至提出了價碼更高的合約，然而惠勒選擇繼續留在自己熟悉的東岸出賽而拒絕。
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