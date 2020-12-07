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MLB／大谷翔平揭露自己打擊訣竅 長、短棒交互運用
日籍旅美好手大谷翔平近日出席與之簽約的亞瑟士（ASICS）週年活動，同時與媒體分享自己的打擊秘訣。
大谷表示，自己不喜歡上場打擊和投球要換穿不同的釘鞋，廠商特地為他「二刀流」的身份設計了一雙與眾不同的鞋，底部平坦、卻能擁有釘鞋般的抓地力。
針對球棒，大谷分享了長棒與短棒的揮棒機制差異，「持長棒時，如果不從下半身依序旋轉的話，棒頭是不會動的，如果只用手臂發力，速度也出不來，最後棒頭的軌跡非常重要。」
「持短棒時，可以用一隻手或兩隻手發力，全身跟著球棒依循著正確的揮棒揮出。」兩種球棒都需要配合著全身的動作達到良好的擊球效果。
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