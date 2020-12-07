MLB／美媒批評菊池雄星後段班表現 稱2021是他最後機會

日籍旅美投手菊池雄星在大聯盟表現起起伏伏，始終找不到自己的定位，「Seattle Times」記者翟威許（Ryan Divish）就撰文表示，2021賽季會是他的最後機會。

該文指出水手隊當年砸下了超過5000萬美元簽約金攬下菊池，希望他可以與岡薩雷斯（Marco Gonzales）撐起球隊的先發輪值，然而現在的他僅勉強繳出後段輪值的成績，無法令人安心的菊池，使得水手現今仍在自由球員市場尋求先發補強深度的原因之一。

回顧整個2020賽季，菊池修改了他的投球軌跡、手臂角度和放球時機，整體投球機制的改變促成了直接的好的結果——他的直球上升至98英哩。

可惜的是並沒有反映到成績上，菊池2020年的成績：2勝4敗，9場先發47局防禦率5.17，47次三振與20次保送。

為何投球機制的改變沒奏效呢？菊池整季下來的好球率僅51%，首球好球率甚至是更低的50.5%（作為比較，岡薩雷斯首球好球率為64.3%），此項數據同時說明了他整季沒一場投滿6局的原因——控球。

菊池的四年合約來到第三年，2021年的表現關乎他在大聯盟的未來，明年球季結束後水手隊有三天可以決定是否執行球隊選擇權，差別在他會續留一年或四年，若水手球團同意，其合約會延長至2025，菊池可以獲得總值1億900萬美元，平均每年1650萬的大型合約。