日職／陳偉殷加盟 阪神虎構建強大先發王國

台灣旅日左投陳偉殷從日職羅德隊轉為效力阪神虎隊一事幾已成定局，他可能披上阪神虎前王牌左投能見篤史的球衣背號14號。阪神虎快則本月正式宣布。

體育報知報導，日本職棒2日正式公布契約保留選手名簿，千葉羅德隊35歲台灣左投陳偉殷不在名簿中，成為自由契約球員。陳偉殷擁有美日職棒總計95勝投的成績，以前他效力中日龍時期被稱為「巨人殺手」，目前他加入阪神虎的合約細節協商已進入倒數讀秒階段。

報導說，羅德在球季結束前，已向陳偉殷提出複數年契約，但阪神展現誠意，提出不遜於羅德的條件。阪神的先發左投方面，洋投賈西亞（Onelki García）離隊、岩貞祐太被任用為中繼的可能性大；高橋遙人因身體狀況，能否整季穩定出賽，讓人擔心。

睽違9年重返日職發展的陳偉殷，雖未奪勝投，但4場比賽都是優質先發，防禦率2.42，展現安定感，被期待與阪神30歲的右投西勇輝成為「左右護法」。

阪神球團副社長兼本部長谷本修受訪時說：「陳偉殷是好投手，多幾名有實力的先發是好事。」陳偉殷與阪神虎隊的投手青柳晃洋、秋山拓巳、藤浪晉太郎等人建立先發王國也不是夢。

陳偉殷在中日龍的時代36勝當中，有9勝是對巨人拿下，對戰防禦率2.52，因此對手越強，他也越能發揮實力。

報導指出，阪神正積極進行戰力的補強，在野手方面，正積極延攬韓職KT巫師隊外野手本季47轟、135打點的小哈羅斯（Mel Rojas Jr.）加盟，企圖「打倒巨人」，時隔16年奪冠。

陳偉殷1985年7月21日生於台灣高雄，畢業於國立體育大學，2004年加入中日龍，2009年獲日職最佳防禦率的頭銜，2012年加入美職巴爾的摩金鶯隊，2016年與MLB邁阿密馬林魚簽下5年8000萬美元的大筆合約。