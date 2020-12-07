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日職／與阪神簽約倒數 陳偉殷將成隊史台將第8人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷。報系資料照
陳偉殷。報系資料照

台灣左投陳偉殷傳出即將與阪神虎隊完成合約，重返中央聯盟，這將是他生涯所效力的第3支日職球隊，對阪神來說，則是隊史第8位台灣球員，前一人是不久前才被阪神通知不續約的24歲左投呂彥青

「報知體育」報導，羅德隊提出複數年合約，爭取留下陳偉殷，但阪神一等到12月2日交涉解禁後，就展現強烈的爭取企圖，提出不輸給羅德的合約，而陳偉殷已大致同意阪神所開出的條件，即將加盟阪神。

陳偉殷的日職生涯，從2004年與中日龍隊簽約展開，2012年前往美職打拚8年後，今年再度回到日職懷抱，9月加盟羅德，具有實績、火候仍在的左投身手，在球季結束後掀起搶人大戰，落腳阪神，這將是他的第3支效力日職球隊。

台灣球員在阪神的足跡，最早可溯及1944到1949年間的吳昌征，接著是1990年代的郭李建夫和陳大豐，近年則有林威助、蕭一傑、鄭凱文以及呂彥青。

前一位加盟阪神的台將為呂彥青，他在2017年底簽約赴日，在阪神打拚3年，沒上過一軍，日前確定未獲續約，才剛脫下阪神戰袍不久，陳偉殷即將接棒，成為隊史第8位台灣球員。

阪神虎 陳偉殷 呂彥青

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