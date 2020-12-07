38轟史瓦柏也被拋棄 大聯盟外野手迎來最冷寒冬

原訂本週舉行的大聯盟年度季後盛事「冬季會議」難逃疫情影響，老早就宣布改採線上舉辦。如此一來，不但少了記者追著各隊GM滿場跑搶發推特的熱鬧，超級經紀人波拉斯（Scott Broas）接受採訪大放厥詞的場面也不復得見。而且今年市場上最大咖的新科塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）、捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及太空人強打史布林格（George Springer）雖說也是一時之選，但跟前兩年的哈波（Bryce Harper）、馬恰多（Manny Machado）及柯爾（Gerrit Cole）等超級球星相比，終究是差了一大截。再加上各隊老闆及「制服組」多半打著「一動不如一靜」的算盤，今年冬季會議看來顯得格外冷清。

其實從上週四的「不續約截止日」（non-tender deadline）就可看出市場上的風向。所謂「不續約」顧名思義，就是指球隊決定「放生」，不提供下一年的合約給年資未滿六年尚未取得自由球員資格的球員。這些球員因此也就得以加入包爾等人的行列，成為自由球員市場的一份子。

包爾今年拿下國聯塞揚獎，相對於自由球員市場上過多的外野手，他成為少數的搶手貨。 美聯社資料照片

然而不續約說好聽是讓球員提早獲得自由身。背後隱含的卻是母隊認為不值得再多付薪水給這名球員，更遑論走上薪資仲裁。而且其他29隊高層很顯然也對這名球員抱持相同看法——否則母隊即便不想多付薪水留人，也可選擇在續約前或後將他交易出去。

每年年底都會有數十位球員不獲續約。值得注意的是，前年這個數字一下子大幅攀升，從2017年的只有25人跳升到41人，再到去年的53人，今年則微幅上升到57人。而且今年不獲續約的球員不但「量」增加了，「質」更有不小的提昇。名單公布前，知名的包打聽網站MLBTR甚至認為連本季表現欠佳的MVP三壘手布萊恩（Kris Bryant）都有可能跟小熊說掰掰。不過最後走的卻是他的隊友——去年轟出生涯新高38發全壘打，現年僅27原被視為先發左外野不動人選的年輕砲手史瓦柏（Kyle Schwarber）。

小熊重組看來是勢在必行，當家球星三壘手布萊恩的交易傳聞一直不斷，但他近來打太差根本換不掉，小熊只能先放走史瓦柏來減輕團隊薪資壓力。 歐新社資料照片

在2014年選秀會第一輪第四順位就被選上的史瓦柏自加入小熊後就被看好定將能在大聯盟發光發熱。雖說未能繼續擔任捕手減損了他的價值，但對小熊來說，更重要的是史瓦柏一流的長打火力能否開花結果。史瓦柏也確實不負眾望，選秀會隔年六月就升上一軍，兩個多月內轟出16發全壘打不說，季後賽更是砲聲隆隆，在外卡戰、分區季後賽及國聯冠軍戰都頻頻開轟，總計9場比賽累積了5發全壘打、打擊三圍.333/.419/.889的可怕數字。雖說第二年一開季守備時跟隊友互撞的嚴重事故導致他只出賽兩場比賽就整季報銷，隔年傷癒復出後小熊仍虛位以待，將左外野先發一席保留給史瓦柏。他也交出連續三年全壘打26發以上（總計94支）、OPS .289（OPS+ 113）的高水準成績。直到今年才出現生涯首次低潮，OPS掉到只有.701（OPS+ 88）——雖說球季只有短短的兩個月。

然而今年冬天在明星總管艾普斯坦（Theo Epstein）走人後，小熊顯然已準備大刀闊斧進行改革。如今他們顯然認為明年球季結束後將成為自由球員，下一季薪水很可能攀升到八百萬美金的史瓦柏已不再是資產，反倒成了須除之而後快的薪資負擔。雖說新任GM霍伊爾（Jed Hoyer）表示仍有意與史瓦柏再續前緣，但從他自稱兩人就不續約一事有過一番「激烈」對話（hard conversation）來看，那不過是一句日後好相見的場面話。

被母隊「斷捨離」的主力外野手還遠不只史瓦柏一人。雙城更早就宣布他們不會跟同樣是土生土長的先發左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）續約。去年也轟出生涯全壘打新高（32支）的羅沙里歐本季表現其實並不差，OPS猶有.792（OPS+ 115）。而且這位新人年就拿下三壘安打王（15支）的外野手前三年OPS也都在.800以上。但跟小熊一樣，小市場的雙城制服組也覺得羅沙里歐明年直逼八位數的「高薪」怎麼看怎麼不順眼，老早就有把他交易出去的打算，後來更把羅沙里歐丟到棄權名單（outright waiver）任君挑選——但其他29隊顯然完全不感興趣。

雙城隊左外野手羅沙里歐也是長打好手，同樣遭到球隊放棄，而且目前也尚未有其他球隊想要簽下他，實在是相當反常。 歐新社資料照片

除了史瓦柏及羅沙里歐外，2016、2017連續兩年轟出30發以上全壘打的勇士左外野手杜沃（Adam Duvall）、自新人年開始連三季全壘打20支，現年才25一度被視為新生代球星的白襪右外野手馬札拉（Nomar Mazara）以及曾入選明星賽的洛磯外野手道爾（David Dahl）跟季中被交易到紅人、三個外野位置都能守的古德溫（Brian Goodwin）等主力外野手也都不獲續約。加上市場上除了前述的史布林格、今年拿下雙冠王的歐蘇納（Marcell Ozuna）兩大外野手外，次一級的也還有老將布蘭特利（Michael Brantley）、季後賽大放異彩的道奇外野手彼德森（Joc Pederson）及守備組的布萊德利（Jackie Bradley Jr.）可供各隊各取所需。而且這還沒算上一年沒打球的普伊格（Yasiel Puig）、也來湊熱鬧的日職選手西川遙輝等人。足見今年的外野手僧多粥少，十足是個買方市場。

前道奇球星普伊格已經一整年沒有球打，遇上滿坑滿谷的外野手自由球員競爭，恐怕身價還要繼續往下掉。 歐新社資料照片

當然，像史布林格、歐蘇納這樣的大咖絕對有本錢好整以暇坐等各隊開出好價碼。至於其他位置、功能性重疊的二線外野手則顯然沒有太多談判籌碼。在新球季將如何展開仍有絕大不確定性，各隊只會更看緊荷包一致將錢花在刀口上的悲觀氣氛下，今年冬天對這些既沒領到全薪又不獲續約的外野手來說將是格外寒冷。